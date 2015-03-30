Похитители держали девушку привязанной к батарее

В Тюмени двое мужчин похитили дочь состоятельного человека, надеясь получить 5 миллионов рублей в качестве выкупа. Девушка более суток провела на съемной квартире — злоумышленники привязали ее к батарее. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать киднеперов и освободить заложницу.
22-летнюю тюменку, отец которой работает в коммерческой структуре, похитили 26 марта возле одного из домов в районе пересечения улиц Холодильной и Харьковской. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области, девушка была знакома со злоумышленниками. Под обманным предлогом мужчины предложили ей сесть в автомобиль «Лада Калина», на что ничего не подозревающая тюменка согласилась.
«Покинув центр города, обвиняемые вывезли девушку в безлюдное место. Там, угрожая ножом, связали ей руки и ноги скотчем, а чтобы скрыть дальнейший маршрут, надели на голову вязаную шапку. Тюменку увезли на съемную квартиру, где незаконно удерживали в течение полутора суток, привязав к батарее», — сообщили в пресс-службе следственного управления.
Там отметили, что похитители требовали от отца девушки выкуп — 5 миллионов рублей.
К счастью для заложницы, сотрудники правоохранительных органов сработали оперативно и грамотно. На следующие после похищения сутки сотрудники УМВД России по Тюменской области при поддержке бойцов СОБР задержали в районе поселка ММС двоих злоумышленников при передаче требуемого выкупа. Полицейские установили, где прячут девушку, и вскоре заложница была освобождена.
Как рассказали в пресс-службе областного главка, задержанными оказались тюменцы 1966 и 1990 годов рождения. Один из них ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение убийства.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по п. «а», «г», «з» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия из корыстных побуждений). Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Сейчас киднеперы находятся под стражей.
Расследование уголовного дела продолжается, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Фото с сайта УМВД России по Тюменской области