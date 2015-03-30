Похитители держали девушку привязанной к батарее

22-летнюю тюменку, отец которой работает в коммерческой структуре, похитили 26 марта возле одного из домов в районе пересечения улиц Холодильной и Харьковской. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области, девушка была знакома со злоумышленниками. Под обманным предлогом мужчины предложили ей сесть в автомобиль «Лада Калина», на что ничего не подозревающая тюменка согласилась.