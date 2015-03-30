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На майские праздники предлагают покорять скалы и реку

30 марта 2015, 15:08
Тюменские спорторганизаторы предлагают разные варианты того, как можно провести майские праздники: отделение скалолазания и альпинизма дворца «Пионер» предлагает покорять скалы, а центр туризма и краеведения «Пионера» — отправиться в сплав по реке Ай.
Сюжет
Тюмень

Скальное путешествие на несколько массивов Урала

Отделение альпинизма и скалолазания «Дворца творчества и спорта «Пионер» предлагает окунуться в мир скалолазания на естественном рельефе. Приглашаются все желающие, а особенно новички в этом деле. Выезд запланирован на поздний вечер 30 апреля.

В планах посетить Чертово Городище. Это величественные скалы на вершине одноименной горы в 6 километрах к юго-западу от поселка Исеть. Вершина Чертова Городища поднимается над уровнем моря на 347 метров. Из них последние 20 метров — могучий гранитный гребень.

На этом массиве найдутся трассы как для начинающего, так и для более продвинутого скалолаза, а тем кто просто хочет подняться на вершину скал — есть деревянная лестница.

Второй массив — это, скорее, серия скал: «Семь Братьев», «Мамонт», «Пти Дрю» — город Каменск — Уральский.

Очень живописное место на удивление еще не пострадало от набегов горе-туристов, хотя находится почти на окраине Каменска. Лес спускается к реке, много дров. Большая поляна. Немного в стороне песчаный пляж. Осенью в близлежащих лесах много грибов. Все массивы расположены в непосредственной близости друг от друга.

Проживание на скальном массиве в палаточном лагере, приготовление пищи на костре.

Обучение на скальном массиве под руководством инструкторов Тюменской региональной федерации альпинизма и Центра туризма и краеведения, сообщает «Дворец творчества и спорта «Пионер».

Подробности по телефону 89222621340.

Водный поход

Водный поход «Ай на первомай» состоится с 30 апреля по 4 мая по реке Ай.

Маршрут начинается в Челябинской области, а заканчивается в республике Башкортостан. Проходить поход будет в виде сплава на катамаранах в составе экипажей по 6–9 человек. За три дня планируется преодолеть расстояние в 50 километров. Также в программе похода: восхождение на прибрежные скалы, посещение пещер, спортивные и интеллектуальные игры и конкурсы.

В этом году мероприятие посвящено 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники устроят акцию памяти у каждого мемориала, установленного погибшим в ВОВ на маршруте.

Руководитель похода, педагог Центра туризма и краеведения Александр Важенин отметил, что сплав по реке Ай не требует специальной подготовки, на маршруте нет порогов и опасных участков, поэтому в поход может отправиться любой желающий, готовый ночевать в палатке, умываться в реке и есть пищу, приготовленную на костре.

Подробная информация по телефону: 8 9222643587.

#Новости#Скалолазание#Тюмень#Поход#Ирина#Спорт
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