На майские праздники предлагают покорять скалы и реку

Очень живописное место на удивление еще не пострадало от набегов горе-туристов, хотя находится почти на окраине Каменска. Лес спускается к реке, много дров. Большая поляна. Немного в стороне песчаный пляж. Осенью в близлежащих лесах много грибов. Все массивы расположены в непосредственной близости друг от друга.