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Купил персональные данные и грабил электронные кошельки

30 марта 2015, 09:39
Тюменец разработал схему похищения денег граждан — он узнавал персональные данные людей, и обчищал их электронные кошельки.

В 2014 году мужчина, теперь он обвиняемый, используя свои знакомства и дружеские связи среди сотрудников офиса одного из российских операторов сотовой связи, за денежное вознаграждение получал от них сведения о персональных данных лиц, являющихся абонентами данного оператора: фамилии, имена, отчества, абонентские номера, а так же сведения о паспортных данных клиентов. Используя полученную информацию, обвиняемый, изменяя определенные данные, получал доступ к входящим смс-сообщениям абонентов с целью установления номеров зарегистрированных на них электроных кошельков, с которых в дальнейшем похищал находящиеся на них денежные средства, путем перевода их на свою банковскую карту.

В рамках расследования уголовного дела выполнен ряд следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор доказательств вины гражданина, по результатам которых ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.183 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе предварительного следствия фигурант свою вину признал.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Это преступление совершено в сфере экономической деятельности. Стать объектом подобного преступления может как физическое, так и юридическое лицо. В связи с чем, с целью предупреждения совершения подобных преступлений, призываем граждан и руководителей организаций серьезно относится к защите своих персональных данных и персональных данных своих клиентов.

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