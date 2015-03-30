Купил персональные данные и грабил электронные кошельки

В 2014 году мужчина, теперь он обвиняемый, используя свои знакомства и дружеские связи среди сотрудников офиса одного из российских операторов сотовой связи, за денежное вознаграждение получал от них сведения о персональных данных лиц, являющихся абонентами данного оператора: фамилии, имена, отчества, абонентские номера, а так же сведения о паспортных данных клиентов. Используя полученную информацию, обвиняемый, изменяя определенные данные, получал доступ к входящим смс-сообщениям абонентов с целью установления номеров зарегистрированных на них электроных кошельков, с которых в дальнейшем похищал находящиеся на них денежные средства, путем перевода их на свою банковскую карту.