Автобусы пойдут в объезд путепровода на Республики

В обе стороны маршрут объезда проложен по съездам с путепровода. Все остановки автобусов сохраняются. Объезд затронет маршруты, идущие по улице Республики: № № 11, 15, 19, 43, 47, 49, 53, 55, 64, 80, 91 и 93. Время их движения по объезду в одну сторону составит в среднем три минуты. Время движения маршрута № 8, проходящего под путепроводом, увеличится в среднем на пять минут, сообщает пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс».
Уточнить время движения автобусов можно на сайте tgt72.ru или по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-700-1924.
Напомним, что развязка по улице 50 лет Октября — Республики будет закрыта вплоть до 30 августа. За это время в два этапа будет реконструирован сам мост по улице Республики, а также расширены все четыре съезда на 50 лет Октября.