nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Автобусы пойдут в объезд путепровода на Республики

30 марта 2015, 10:32
С 1 апреля закрывается на реконструкцию путепровод на улице Республики в районе завода «Электрон». Общественный транспорт будет двигаться в объезд.

В обе стороны маршрут объезда проложен по съездам с путепровода. Все остановки автобусов сохраняются. Объезд затронет маршруты, идущие по улице Республики: № № 11, 15, 19, 43, 47, 49, 53, 55, 64, 80, 91 и 93. Время их движения по объезду в одну сторону составит в среднем три минуты. Время движения маршрута № 8, проходящего под путепроводом, увеличится в среднем на пять минут, сообщает пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс».

Уточнить время движения автобусов можно на сайте tgt72.ru или по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-700-1924.

Напомним, что развязка по улице 50 лет Октября — Республики будет закрыта вплоть до 30 августа. За это время в два этапа будет реконструирован сам мост по улице Республики, а также расширены все четыре съезда на 50 лет Октября.

#Новости#Тюменьгортранс#Путепровод#Автобусы#Транспорт#Маша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25