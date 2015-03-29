Тюменские коммунисты выступили против повышения платы за проезд

«Введение платы за капитальный ремонт это настоящий грабеж населения! Нигде в мире нет практики создания накопительных фондов. Кто дал российским чиновникам право создавать такие накопительные фонды? Через десять лет, собранные сегодня деньги обесценятся и они пойдут далеко не на капитальный ремонт домов. А планы ремонта рассчитаны на 30 лет. На основании ст. 16 Федерального закона „О приватизации жилищного фонда в РФ“ капитальнее ремонты домов должны проводиться за счет бюджета. Верховный и Конституционный суд, Министерство финансов подтвердили, что за государством остается обязанность в проведении капитальных ремонтов. В Тюмени уже есть случаи, когда человек обратился в суд, который обязал администрацию города провести капитальный ремонт.