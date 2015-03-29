Тюменские коммунисты выступили против повышения платы за проезд

На Центральную площадь перед памятником В.И. Ленину вышли представители коммунистических партий из других городов России: Омска, Перми, Томска, Уфы, Челябинска, Кирова и других городов. По словам одного из организаторов митинга, секретаря Центрального комитета РКРП-КПСС Александра Черепанова, таким образом участники выразили несогласие с проводимой в политикой.
«Введение платы за капитальный ремонт это настоящий грабеж населения! Нигде в мире нет практики создания накопительных фондов. Кто дал российским чиновникам право создавать такие накопительные фонды? Через десять лет, собранные сегодня деньги обесценятся и они пойдут далеко не на капитальный ремонт домов. А планы ремонта рассчитаны на 30 лет. На основании ст. 16 Федерального закона „О приватизации жилищного фонда в РФ“ капитальнее ремонты домов должны проводиться за счет бюджета. Верховный и Конституционный суд, Министерство финансов подтвердили, что за государством остается обязанность в проведении капитальных ремонтов. В Тюмени уже есть случаи, когда человек обратился в суд, который обязал администрацию города провести капитальный ремонт.
Сегодня нужно добиваться, чтобы администрация области выделяла средства из областного бюджета на капитальный ремонт. Пусть чиновники урежут свою зарплату и тогда деньги на капитальный ремонт найдутся.
Наша сила в единстве! Только социализм может дать гарантии людям труда!», — высказался первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов.
Видео: Евгений Потрепалов