Водоканал обнаружил возможный источник экологической угрозы

Специалисты водоканала провели усиленный круглосуточный мониторинг городских канализационных сетей. Нарушителям грозят крупные штрафы.
«При промывке канализационных сетей обнаружены несколько колодцев доверху наполненных нефтепродуктами, — сообщил начальник цеха эксплуатации канализационных сетей и КНС Евгений Незамаев, — на место оперативно вызваны специалисты центральной аналитической лаборатории тюменского водоканала, департамента городского хозяйства Администрации города Тюмени, управы и представители предприятия, осуществляющего сброс своих стоков в данный канализационный коллектор».
При этом промышленные предприятия обязаны иметь локальные очистные сооружения канализации и осуществлять очистку своих промышленных стоков до нормативных показателей перед их сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию.
«Безответственность предприятий, сбрасывающих свои неочищенные промышленные стоки с концентрацией вредных веществ в десятки раз превышающей допустимую, создает проблемы как с эксплуатацией канализационных сетей, так и с очисткой стоков на очистных сооружениях канализации», — заявил Иван Камельских, руководитель пресс-службы компании «Тюмень Водоканал».
По его словам, хозяйственно-бытовая канализация любого города рассчитана на прием стоков определенного состава. Если же стоки предприятия выходят за пределы допустимых концентраций, оно обязано осуществлять их очистку на локальных очистных сооружениях канализации. Однако не все руководители предприятий это понимают.
Сегодня стали известны и результаты отбора проб, взятых специалистами тюменского водоканала во время одного из последних рейдов. В пробах сточной воды одного из тюменских предприятий было обнаружено превышение концентрации сразу нескольких вредных веществ, в том числе фенола.
Напомним, что в связи с залповыми сбросами в систему городской канализации больших концентраций вредных веществ, в том числе фенолов и нефтепродуктов, у тюменского водоканала возникли сложности с биологической очисткой стоков на очистных сооружениях канализации.
Специалисты тюменского водоканала в усиленном круглосуточном режиме вели мониторинг городских канализационных сетей, протяженность которых в Тюмени более 600 километров. Такой мониторинг позволил выявить двух возможных виновников возникших проблем.
На основе полученных результатов проб сточной воды данным предприятиям будут назначены крупные штрафы за сброс в систему городской канализации неочищенных промышленных стоков с высокими концентрациями вредных веществ. В том числе и ущерб за сбой в работе системы биологической очистки канализационных стоков.