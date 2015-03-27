Водоканал обнаружил возможный источник экологической угрозы

По его словам, хозяйственно-бытовая канализация любого города рассчитана на прием стоков определенного состава. Если же стоки предприятия выходят за пределы допустимых концентраций, оно обязано осуществлять их очистку на локальных очистных сооружениях канализации. Однако не все руководители предприятий это понимают.