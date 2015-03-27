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В тюменской библиотеке дети могли смотреть порнографию

27 марта 2015, 16:47
Тюменская прокуратура провела проверку «Централизованной городской библиотечной системы». Как выяснилось, культурное учреждение нарушало закон о защите детей от вредной информации.
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Тюмень

В учреждении по ул. Луначарского,51/3 установлены компьютеры, имеющие выход в интернет. Доступ к ним имеют все посетители, среди которых и несовершеннолетние.

Согласно федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в местах, доступных для детей, выход в интернет должен предоставляться при условии, что приняты все необходимые меры для их защиты от информации, причиняющей вред здоровью и развитию.

Между тем, в учреждении достаточных мер по защите детей от опасной информации принято не было. Так, с библиотечных компьютеров можно было выйти на интернет-ресурсы порнографического, экстремистского характера, узнать о способах самоубийств.

Прокуратура города возбудила в отношении Централизованной городской библиотечной системы административное дело. Сегодня по результатам рассмотрения дела мировой суд подверг учреждение штрафу в размере 20 тысяч рублей. В настоящее время нарушения устранены, выход на сайты с вредоносной информацией в учреждении невозможен, сообщает прокуратура г. Тюмени.

Фото: http://news.meta.ua

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