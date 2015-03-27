В тюменской библиотеке дети могли смотреть порнографию

Согласно федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в местах, доступных для детей, выход в интернет должен предоставляться при условии, что приняты все необходимые меры для их защиты от информации, причиняющей вред здоровью и развитию.