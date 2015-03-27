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В Тюмени поймали оптовых торговцев синтетическими наркотиками

27 марта 2015, 11:51
Сотрудники оперативной службы управления ФСКН России по Тюменской области пресекли деятельность преступной группы в составе двух человек. Преступники сбывали наркотики оптовыми партиями через интернет и получали деньги с использованием электронных платежных систем.
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Тюмень

Сотрудники оперативной службы управления ФСКН России по Тюменской области пресекли деятельность преступной группы в составе двух человек. Преступники сбывали наркотики оптовыми партиями через интернет и получали деньги с использованием электронных платежных систем.

В ходе проведения обыска на даче одного из задержанных было изъято 1 300 так называемых «марок», пропитанных концентрированным синтетическим наркотиком. По сведению оперативников, «синтетика» предназначались для сбыта в ночных клубах города Тюмени. Одна «марка» содержит три средних разовых дозы наркотика, таким образом, из незаконного оборота изъято 3 900 доз.

Также было обнаружено и изъято более 500 граммов вещества, являющегося новым мощным видом наркотика катинонового ряда. Это около 5 000 разовых доз. Помимо этого у преступников изъяты вещи, с помощью которых был организован наркобизнес — сотовые телефоны, планшеты, упаковочные материалы.

В настоящее время наркодельцы заключены в следственный изолятор, им грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба управления ФСКН России по Тюменской области.

Наркополицейские призывают жителей города Тюмени и области к сотрудничеству в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Любая информация, связанная с совершением преступлений в этой сфере, принимается круглосуточно по телефону доверия: 27-00-00. Анонимность гарантируется. Также звонки принимаются по телефону единого антинаркотического номера ФСКН России: 8-800-345-67-89. Звонок бесплатный. Онлайн-обращения можно оставить в разделе «Интернет-приемная» на официальном сайте управления: www.fskn72.ru.

Фото: http://do-mains.ru

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