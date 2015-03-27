Тюменцы подделали банковские карты и украли 2 миллиона

Расследование установило, что в августе 2013 года 28-летний Евгений Княжев, 27-летний Иван Шарапов и 26-летний Тимур Лабазанов вступили в сговор на хищение денежных средств с банковских карт с помощью скиммингового оборудования, состоявшего из двух накладок.
Одна из них устанавливалась на картоприемник и считывала всю информацию с банковской карты, а другая, с миниатюрной видеокамерой, крепилась на банкомат и записывала набираемые гражданами пин-коды.
После этого злоумышленники с помощью специальной программы изготавливали клоны банковских карт и, используя пин-коды, снимали наличные через другие банкоматы. Установка скиммингового оборудования на банкоматы аферистами была поставлена на поток. В декабре того же года к молодым людям присоединился Владимир Аверин.
Однако банки тоже не бездействовали. 29 декабря 2013 года скимминговое оборудование было обнаружено на одном из банкоматов и изъято работником банка в ходе планового осмотра, что предотвратило хищение с банковских карт 66 граждан свыше 1,7 млн рублей.
В начале марта 2014 года к группировке примкнул Княжев. 6 марта 2014 года при снятии скимминговового оборудования с банкомата Княжев и Аверин были задержаны правоохранительными органами, что предотвратило хищение у 26 граждан более 438 тыс. рублей. Спустя некоторое время мошенники пришли в полицию с явкой с повинной.
Всего за период с сентября 2013 года по февраль 2014 года с банковских карт через банкоматы незаконно был снят 1 млн 934 тыс. рублей. От действий злоумышленников в общей сложности пострадали 82 человека. Ущерб держателям карт в большей части возмещен банками, в остальной части — обвиняемыми.
Суд приговорил Шарапова и Лабазанова к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Княжев осужден к 1 году 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес банков, в котором предложил им принять меры по недопущению впредь хищений денег с банковских карт клиентов с помощью скиммингового оборудования, сообщают в прокуратуре г. Тюмени.
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