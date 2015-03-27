Тюменцы подделали банковские карты и украли 2 миллиона

В начале марта 2014 года к группировке примкнул Княжев. 6 марта 2014 года при снятии скимминговового оборудования с банкомата Княжев и Аверин были задержаны правоохранительными органами, что предотвратило хищение у 26 граждан более 438 тыс. рублей. Спустя некоторое время мошенники пришли в полицию с явкой с повинной.