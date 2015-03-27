Тюменский водоканал просит помощи в поимке нарушителей

«Любые очистные сооружения канализации рассчитаны на очистку определённого состава канализационных стоков, если какое-либо предприятие превышает установленные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ, оно обязано иметь у себя локальные очистные сооружения канализации, — рассказывает заместитель главного инженера компании „Тюмень Водоканал“ Виталий Гурский, — превышение предельно-допустимых концентраций в сбрасываемых стоках приводит к нарушению технологии очистки на сооружениях. При поступлении токсичных стоков происходит частичная гибель микроорганизмов, отвечающих за биологическую очистку. При этом остановить приемку стоков, даже с запредельным содержанием загрязняющих веществ мы не можем да и не имеем права».