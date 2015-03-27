Тюменский водоканал просит помощи в поимке нарушителей

В последнее время специалисты тюменского водоканала отмечают появление несанкционированных залповых сбросов в систему городской канализации.
«Любые очистные сооружения канализации рассчитаны на очистку определённого состава канализационных стоков, если какое-либо предприятие превышает установленные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ, оно обязано иметь у себя локальные очистные сооружения канализации, — рассказывает заместитель главного инженера компании „Тюмень Водоканал“ Виталий Гурский, — превышение предельно-допустимых концентраций в сбрасываемых стоках приводит к нарушению технологии очистки на сооружениях. При поступлении токсичных стоков происходит частичная гибель микроорганизмов, отвечающих за биологическую очистку. При этом остановить приемку стоков, даже с запредельным содержанием загрязняющих веществ мы не можем да и не имеем права».
Специалисты тюменского водоканала впервые столкнулись с залповыми сбросами с таким содержанием загрязняющих веществ. Для повышения барьерных функций сооружений и снижения нагрузки на биологическую очистку, был проведен целый комплекс лабораторных испытаний.
«Для того, чтобы снизить пагубное влияние данных сточных вод, мы ввели усиленный лабораторный контроль, внесли корректировки в технологию очистки поступающей сточной воды, тем не менее, в рамках существующих сооружений, полностью нейтрализовать влияние такого рода стоков на процесс биологической очистки, пока невозможно», — говорит технолог очистных сооружений канализации компании «Тюмень Водоканал» Мария Букина.
Согласно существующему природоохранному законодательству, ответственность за качество очистки канализационных стоков возложена на водоканалы. Даже, если приходящие на очистные сооружения канализационные стоки содержат запредельное содержание загрязняющих веществ, которые в рамках существующей технологии очистки канализационных стоков, невозможно довести до нормативных показателей качества, отвечать, прежде всего, будет водоканал.
Вчера управление Росприроднадзора по Тюменской области, на основании результатов анализа проб на выходе с очистных сооружений канализации, оштрафовало тюменский водоканала в общей сложности на 145 тысяч рублей.
«Мы направили письмо в управление Росприроднадзора по Тюменской области, где разъяснили сложившуюся ситуацию с приходящими на очистные сооружения канализации залповыми сбросами сточных вод, оказывающих токсическое воздействие на микроорганизмы, отвечающие за биологическую очистку канализационных стоков, — говорит генеральный директор компании „Тюмень Водоканал“ Мугаммир Галиуллин, — сейчас наша задача выявить нарушителя, того, кто сбрасывает в систему городской канализации стоки с запредельным содержанием загрязняющих веществ. Естественно, мы рассчитываем на поддержку со стороны природоохранных органов и общественности».
Для того, чтобы выявить нарушителя, специалистам предприятия необходимо обследовать более шестисот километров городских канализационных сетей.
«Мы будем благодарны за любую информацию о несанкционированных сбросах в систему городской канализации. Обо всех фактах незаконного слива, необходимо сообщать в информационно-справочную службу тюменского водоканала по телефону: 540–940», — говорит Иван Камельских, руководитель пресс-службы тюменского водоканала.