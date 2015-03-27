Куда сходить в Тюмени в выходные: 27 — 29 марта

Фитнес-клуб «GEOsport» приглашает всех на свой День рождения. 28 марта в клубе — особое расписание: 17 мастер-классов, грандиозный фитнес-марафон, а также семинары по культуре питания и армрестлингу от приглашенных гостей — Евгения Паньшина и Павла Кулакова! Побывать на празднике «GEOsport» может каждый! Начало в 11:00. Подробности по тел: 691–609».
Финал региональных конкурсов «Звезда Сибири» и «Джигит-2015», который пройдет 29 марта в 17 часов в доме культуры «Железнодорожник» посетит самая известная сваха страны, телеведущая «Первого канала» Роза Сябитова. Она примет участие в работе жюри.
27 марта, в 12.00 в стенах клуба «Star-Классик» (ул. Ленина, 4) состоится первенство города Тюмени по бильярдному спорту среди спортсменов до 18 лет.
Разнообразную инди-музыку будут исполнять 27 марта на сцене клуба «Байконур» (Ленина, 4). Inwave — это два с половиной часа легкой живой инди-музыки на одной волне. Играют Deep sea divers, «Табу на танцы», London boulevard, Message goodbye, «Дон Фидель».
Акция «Час Земли» состоится в Тюмени 28 марта. Возле филармонии в 20:30 горожане зажгут свечи и сразу после отключения подсветки пройдут шествием к зданию правительства области. На Центральной площади с 20:00 до 22:00 тюменцев ждёт артмоб со зажженными свечками, фаер-шоу и выступление музыкантов с этническими барабанами.
Митинг под лозунгом «Нет грабительским социальным реформам!» состоится 28 марта в 18 часов на Центральной площади Тюмени возле памятника В.И. Ленину. Повод — введение платы за капитальный ремонт, повышение стоимости проезда.
Первый чемпионат рабочих профессий среди школьников JuniorSkills Russia Tyumen 2015 состоится в рамках открытого чемпионата профессионального мастерства среди молодежи WorldSkills Russia Tyumen 2015 с 26 по 28 марта в Выставочном зале «Тюменской ярмарки» (ул. Севастопольская, 12). В течение трех дней участникам предстоит продемонстрировать свое мастерство в трех компетенциях: мобильная робототехника, прототипирование и автомеханика.
28 марта в 19.00 на сцене Тюменской филармонии выступит лауреат международных конкурсов, исполнитель русского романса баритон Сергей Зыков (Санкт-Петербург).
Мастер-класс «Копирайтинг: основы построения рекламного текста и актуальные тренды» пройдет 28 марта. За 8 часов гуру рекламы и PR Константин Киуру расскажет о мастерстве копирайтинга, создании рекламного текста, слогана, бренда, обозначит критерии оценки успешного названия и требования к нейму. Отдельно будет «препарирована» реклама — особенности заголовка, основного текста, эхо-фразы и реквизитов, а также визуальных компонентов и рекламных образов. Стоимость участия — 500 рублей. Запись по телефону: 8 (3452) 399–692.
Отчетный концерт «Академии hip-hop культуры» пройдет 29 марта в 14 часов в скейт-парке SibSub (ул. Аккумуляторная, 1, строение 1). Будут представлены хореографический перформанс, баттлы по хип-хопу и брейк-дансу и многое другое.
Группа «Торба-на-круче» приедет в Тюмень с альбомом «Части света». Она выступит 29 марта в 19 часов в клубе «Байконур» (Ленина, 4).
Один из немногих занимающихся в нашей стране классической аналоговой электронной музыкой Игорь Старшинов выступит 29 марта в Rocketa club (Мурманская, 35). Все творческие работы и выступления проходят с использованием аналогового оборудования, винтажных синтезаторов и драм-машин. Все сознательное время Игорь жил и творил в Петербурге, но в последнее время перебрался в Тюмень.
Дружеский обменник Фримаркет пройдет в рамках «Часа Земли» на Центральной площади 28 марта с 20 до 22 часов. Вы можете принести ненужные, но хорошие вещи, чтобы они обрели нового хозяина, или взять что-то себе.
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