Куда сходить в Тюмени в выходные: 27 — 29 марта

Один из немногих занимающихся в нашей стране классической аналоговой электронной музыкой Игорь Старшинов выступит 29 марта в Rocketa club (Мурманская, 35). Все творческие работы и выступления проходят с использованием аналогового оборудования, винтажных синтезаторов и драм-машин. Все сознательное время Игорь жил и творил в Петербурге, но в последнее время перебрался в Тюмень.