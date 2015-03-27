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Безработный тюменец пытался ограбить пенсионеров

27 марта 2015, 09:01
Экипаж тюменского отдела вневедомственной охраны днем 26 марта получил сообщение о хищении из квартиры денежных средств на сумму 53 тысячи рублей, а также сотового телефона.
Сюжет
УМВД

Полицейские прибыли на место происшествия и установили все обстоятельства. Как выяснилось, потерпевшая пенсионерка ненадолго отлучилась из квартиры, забыв запереть входную дверь.

Возвращаясь домой, она увидела на лестничной площадке незнакомого мужчину, однако не придала этому значения, пока не обнаружила пропажу всех сбережений. Супруг хозяйки все это время спал в соседней комнате, но злоумышленник действовал тихо, поэтому пожилой человек ничего не заметил.

Было установлено, что неработающий тюменец 1984 года рождения проник в квартиру через незапертую дверь. Похищенное изъято и в дальнейшем будет возвращено законным владельцам. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ФГКУ УВО УМВД России по Тюменской области.

Фото: http://ochevidets.info

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