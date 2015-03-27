Безработный тюменец пытался ограбить пенсионеров

Возвращаясь домой, она увидела на лестничной площадке незнакомого мужчину, однако не придала этому значения, пока не обнаружила пропажу всех сбережений. Супруг хозяйки все это время спал в соседней комнате, но злоумышленник действовал тихо, поэтому пожилой человек ничего не заметил.