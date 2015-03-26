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В Тюмени оправдали разносчика пиццы, обвиняемого в убийстве многодетной матери

26 марта 2015, 11:23
В Тюмени суд присяжных оправдал 23-летнего Захара Ковригина, обвиняемого в убийстве местной жительницы Нуне Саргсян — матери трех детей.
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Тюмень

Как ранее сообщалось, преступление было совершено в 2014 году. По версии следствия, 21 апреля около 14.45 Ковригин на автомобиле Peugeot доставил две коробки с пиццей 26-летней Нуне Саргсян, у которой был день рождения. Затем молодой человек направился в один из магазинов неподалеку, где в лотерейном терминале оставил всю выручку.

Следствие полагало, что он решил компенсировать проигрыш, ограбив свою клиентку. Около 15.14 он вернулся в квартиру Нуне и, угрожая ножом, забрал у нее 300 долларов США и 11 золотых колец. После молодой человек изнасиловал и убил женщину, нанеся ей 38 ножевых ранений. У погибшей остались трое малолетних детей и супруг.

22 апреля при осмотре Peugeot доставщика пиццы полицейские обнаружили 200 долларов и 11 золотых колец. Ковригина арестовали.

Изначально задержанный признался в совершении преступления. Однако позже заявил, что дал признательные показания под давлением следствия. Главным аргументом защиты стало отсутствие крови на одежде Ковригина.

#Новости#Убийства#Тюмень#Женя#Происшествия
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