В Тюмени оправдали разносчика пиццы, обвиняемого в убийстве многодетной матери

Как ранее сообщалось, преступление было совершено в 2014 году. По версии следствия, 21 апреля около 14.45 Ковригин на автомобиле Peugeot доставил две коробки с пиццей 26-летней Нуне Саргсян, у которой был день рождения. Затем молодой человек направился в один из магазинов неподалеку, где в лотерейном терминале оставил всю выручку.
Следствие полагало, что он решил компенсировать проигрыш, ограбив свою клиентку. Около 15.14 он вернулся в квартиру Нуне и, угрожая ножом, забрал у нее 300 долларов США и 11 золотых колец. После молодой человек изнасиловал и убил женщину, нанеся ей 38 ножевых ранений. У погибшей остались трое малолетних детей и супруг.
22 апреля при осмотре Peugeot доставщика пиццы полицейские обнаружили 200 долларов и 11 золотых колец. Ковригина арестовали.
Изначально задержанный признался в совершении преступления. Однако позже заявил, что дал признательные показания под давлением следствия. Главным аргументом защиты стало отсутствие крови на одежде Ковригина.