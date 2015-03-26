В Тюмени оправдали разносчика пиццы, обвиняемого в убийстве многодетной матери

Как ранее сообщалось, преступление было совершено в 2014 году. По версии следствия, 21 апреля около 14.45 Ковригин на автомобиле Peugeot доставил две коробки с пиццей 26-летней Нуне Саргсян, у которой был день рождения. Затем молодой человек направился в один из магазинов неподалеку, где в лотерейном терминале оставил всю выручку.