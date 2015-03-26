Сточные воды тюменского водоканала таят в себе нитраты и фенолы

Проблему выявила прокуратура города Тюмени совместно со специалистами Управления Росприроднадзора по Тюменской области, Центра лабораторных анализов и технических измерений по Уральскому федеральному округу. В феврале 2015 года специалисты выехали на городские очистные сооружения канализации ООО «Тюмень Водоканал» и провели отбор проб сточной и природной поверхностной воды реки Тура.
Отметим, что организации «Тюмень Водоканал» на основании решения регионального департамента недропользования и экологии было предоставлено право пользования водным объектом — рекой Турой — для сброса сточных вод. Но согласно Водному кодексу РФ сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается.
Только вот контрольные анализы сточных вод показали, что допустимое содержание загрязняющих веществ превышено: по нитратам — в 2,7 раза, нитритам — в 12,7 раза, железу — в 2,3 раза, меди — в 1,1 раза, цинку — в 1,7 раза, никелю — в 1,8 раза, свинцу — в 1,3 раза, хлоридам — в 1,4 раза, сульфатам — в 1,5 раза, фенолам — в 2,7 раза.
Кроме того, установлено, что ООО «Тюмень Водоканал» отбор проб сточных вод в точках, утвержденных программой ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохраной зоной, не вел, собщает ведомство.
Прокуратура города возбудила в отношении ООО «Тюмень Водоканал» административное дело по ч. 4 ст. 8.13 (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение) и ст. 7.6 КоАП РФ (пользование водных объектов с нарушением установленных условий). Также дело по ст. 7.6 КоАП РФ было возбуждено и в отношении главного инженера предприятия.
Сегодня, 26 марта 2015 года, по результатам рассмотрения дел Управление Росприроднадзора по Тюменской области оштрафовало ООО «Тюмень Водоканал» на 135 тысяч рублей, а его инженера — на 10 тысяч рублей.