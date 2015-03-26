Сточные воды тюменского водоканала таят в себе нитраты и фенолы

Только вот контрольные анализы сточных вод показали, что допустимое содержание загрязняющих веществ превышено: по нитратам — в 2,7 раза, нитритам — в 12,7 раза, железу — в 2,3 раза, меди — в 1,1 раза, цинку — в 1,7 раза, никелю — в 1,8 раза, свинцу — в 1,3 раза, хлоридам — в 1,4 раза, сульфатам — в 1,5 раза, фенолам — в 2,7 раза.