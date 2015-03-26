nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Сточные воды тюменского водоканала таят в себе нитраты и фенолы

26 марта 2015, 17:18
ООО «Тюмень Водоканал» уличено в нарушении требования к охране водных объектов. В сточных водах превышены нормы опасных для здоровья человека веществ, а отбор проб сточных вод в определенных точках компания не вела. Теперь главная водоснабжающая компания и ее главный инженер заплатят штрафы.

Проблему выявила прокуратура города Тюмени совместно со специалистами Управления Росприроднадзора по Тюменской области, Центра лабораторных анализов и технических измерений по Уральскому федеральному округу. В феврале 2015 года специалисты выехали на городские очистные сооружения канализации ООО «Тюмень Водоканал» и провели отбор проб сточной и природной поверхностной воды реки Тура.

Отметим, что организации «Тюмень Водоканал» на основании решения регионального департамента недропользования и экологии было предоставлено право пользования водным объектом — рекой Турой — для сброса сточных вод. Но согласно Водному кодексу РФ сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается.

Только вот контрольные анализы сточных вод показали, что допустимое содержание загрязняющих веществ превышено: по нитратам — в 2,7 раза, нитритам — в 12,7 раза, железу — в 2,3 раза, меди — в 1,1 раза, цинку — в 1,7 раза, никелю — в 1,8 раза, свинцу — в 1,3 раза, хлоридам — в 1,4 раза, сульфатам — в 1,5 раза, фенолам — в 2,7 раза.

Кроме того, установлено, что ООО «Тюмень Водоканал» отбор проб сточных вод в точках, утвержденных программой ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохраной зоной, не вел, собщает ведомство.

Прокуратура города возбудила в отношении ООО «Тюмень Водоканал» административное дело по ч. 4 ст. 8.13 (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение) и ст. 7.6 КоАП РФ (пользование водных объектов с нарушением установленных условий). Также дело по ст. 7.6 КоАП РФ было возбуждено и в отношении главного инженера предприятия.

Сегодня, 26 марта 2015 года, по результатам рассмотрения дел Управление Росприроднадзора по Тюменской области оштрафовало ООО «Тюмень Водоканал» на 135 тысяч рублей, а его инженера — на 10 тысяч рублей.

#Новости#Штрафы#Тюмень Водоканал#Вода#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25