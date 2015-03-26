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Похититель заволновался и попался полиции

26 марта 2015, 10:46
На суточном дежурстве экипаж отдела вневедомственной охраны по г. Тюмени, получив ориентировку из Центра управления нарядами УМВД России по г. Тюмени о хищении планшета из квартиры, сразу выехали на место — там и задержали подозреваемого.
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Полиция

Оперативно прибыв на место происшествия, сотрудники полиции задержали подозрительного молодого человека, выходящего из подъезда жилого дома, в котором произошел грабеж. Увидев людей в форме, он заволновался и попытался спешно уйти, чем и привлек внимание полицейских, сообщает пресс-служба ФГКУ УВО УМВД России по Тюменской области.

Задержанным оказался не работающий 20-летний житель города Тюмени. Потерпевшая быстро опознала злоумышленника, после чего он и сам сознался в хищении.

Похищенный компьютер изъят у подозреваемого и возвращен законному владельцу. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации (грабёж). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет.

#Новости#Уголовное дело#Планшеты#Хищения#Полиция#Женя#Общество
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