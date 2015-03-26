Похититель заволновался и попался полиции

Похищенный компьютер изъят у подозреваемого и возвращен законному владельцу. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации (грабёж). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет.