Похититель заволновался и попался полиции

Оперативно прибыв на место происшествия, сотрудники полиции задержали подозрительного молодого человека, выходящего из подъезда жилого дома, в котором произошел грабеж. Увидев людей в форме, он заволновался и попытался спешно уйти, чем и привлек внимание полицейских, сообщает пресс-служба ФГКУ УВО УМВД России по Тюменской области.
Задержанным оказался не работающий 20-летний житель города Тюмени. Потерпевшая быстро опознала злоумышленника, после чего он и сам сознался в хищении.
Похищенный компьютер изъят у подозреваемого и возвращен законному владельцу. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации (грабёж). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет.