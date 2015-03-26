На одной волне: инди-музыка в «Байконуре»

Inwave — это два с половиной часа легкой живой музыки на одной волне.
На сцену выйдут следующие коллективы:
— Deep sea divers (indie-rock)
Deep Sea Divers — смогли достичь дна местной сцены и вынырнуть на поверхность с совершенно новым звучанием, став первой тюменской группой, которую уносит в сторону psy chill.
— «Табу на танцы» (trip-hop/post-hop)
«Смешивая hip-hop с элементами ambient-музыки, проект „угодил“ в категорию trip-hop, поддерживая ломаное звучание ударных легким мужским речитативом (позже добавился женский вокал), широкими атмосферными синтезаторами и несложными электрогитарами».
— London boulevard (indie-rock)
«…энергия, драйв, меланхолия…стремление поставить концептуальность в основу композиции».
— Message goodbye (indie-electronic/post-rock)
«…сочетание певучих мелодий и необузданной электроники в рамках всевозможных стилистических направлений»
— «Дон Фидель» (indie-bydlo-fusion)
«…мальчикОвый квартет тюменского разлива, делающий песни с опорой на богатые музыкальные традиции джаза, фанка, блюза, регги и тому подобной „чёрной“ музыки»
Подробнее о предстоящем вечере и его участниках в официальной группе мероприятия: http://vk.com/inwave270315