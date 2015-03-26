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На одной волне: инди-музыка в «Байконуре»

26 марта 2015, 14:43
Разнообразную инди-музыку будут играть 27 марта на сцене клуба «Байконур» (Ленина, 4).
Сюжет
Тюмень

Inwave — это два с половиной часа легкой живой музыки на одной волне.

На сцену выйдут следующие коллективы:

— Deep sea divers (indie-rock)

Deep Sea Divers — смогли достичь дна местной сцены и вынырнуть на поверхность с совершенно новым звучанием, став первой тюменской группой, которую уносит в сторону psy chill.

— «Табу на танцы» (trip-hop/post-hop)

«Смешивая hip-hop с элементами ambient-музыки, проект „угодил“ в категорию trip-hop, поддерживая ломаное звучание ударных легким мужским речитативом (позже добавился женский вокал), широкими атмосферными синтезаторами и несложными электрогитарами».

— London boulevard (indie-rock)

«…энергия, драйв, меланхолия…стремление поставить концептуальность в основу композиции».

— Message goodbye (indie-electronic/post-rock)

«…сочетание певучих мелодий и необузданной электроники в рамках всевозможных стилистических направлений»

— «Дон Фидель» (indie-bydlo-fusion)

«…мальчикОвый квартет тюменского разлива, делающий песни с опорой на богатые музыкальные традиции джаза, фанка, блюза, регги и тому подобной „чёрной“ музыки»

Подробнее о предстоящем вечере и его участниках в официальной группе мероприятия: http://vk.com/inwave270315

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