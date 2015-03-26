Чтобы получить аттестат, нужно набрать 24 балла по ЕГЭ по русскому

В 2015 году для поступления в высшие учебные заведения абитуриентам необходимо набрать 36 баллов по русскому языку, 22 балла по иностранным языкам, 32 балла по истории, 36 баллов по физике, химии и биологии, 37 баллов по географии, 40 баллов по информатике. Самые высокие требования к баллам по ЕГЭ по обществознанию — абитуриент должен набрать минимум 42 балла.