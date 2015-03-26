Чтобы получить аттестат, нужно набрать 24 балла по ЕГЭ по русскому

Как сообщается в распоряжении Рособрнадзора, в 2015 году для получения школьного аттестата ученикам необходимо набрать 24 балла по русскому языку и 27 баллов по математике профильного уровня или 3 балла по математике базового уровня.
Что же касается требований к поступающим в вузы, напомним, что в ноябре 2014 года президент России Владимир Путин распорядился повысить минимальные баллы по ЕГЭ.
В 2015 году для поступления в высшие учебные заведения абитуриентам необходимо набрать 36 баллов по русскому языку, 22 балла по иностранным языкам, 32 балла по истории, 36 баллов по физике, химии и биологии, 37 баллов по географии, 40 баллов по информатике. Самые высокие требования к баллам по ЕГЭ по обществознанию — абитуриент должен набрать минимум 42 балла.
23 марта по всей России состоялась сдача досрочного ЕГЭ по математике. В Рособрнадзоре отметили, что в целом экзамен прошел без нарушений.
Фото: http://www.kozhim.ru