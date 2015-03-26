nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Чтобы получить аттестат, нужно набрать 24 балла по ЕГЭ по русскому

26 марта 2015, 11:37
Стало известно минимальное количество баллов по ЕГЭ, необходимое для получения аттестата, а также для поступления в высшие учебные заведения.

Как сообщается в распоряжении Рособрнадзора, в 2015 году для получения школьного аттестата ученикам необходимо набрать 24 балла по русскому языку и 27 баллов по математике профильного уровня или 3 балла по математике базового уровня.

Что же касается требований к поступающим в вузы, напомним, что в ноябре 2014 года президент России Владимир Путин распорядился повысить минимальные баллы по ЕГЭ.

В 2015 году для поступления в высшие учебные заведения абитуриентам необходимо набрать 36 баллов по русскому языку, 22 балла по иностранным языкам, 32 балла по истории, 36 баллов по физике, химии и биологии, 37 баллов по географии, 40 баллов по информатике. Самые высокие требования к баллам по ЕГЭ по обществознанию — абитуриент должен набрать минимум 42 балла.

23 марта по всей России состоялась сдача досрочного ЕГЭ по математике. В Рособрнадзоре отметили, что в целом экзамен прошел без нарушений.

Фото: http://www.kozhim.ru

#Новости#Образование#Вузы#Россия#ЕГЭ#Владимир Путин#Катя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25