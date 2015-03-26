Что предлагают поменять в Тюмени студенты ТюмГАСУ

Представлены также проекты приспособления памятников архитектуры под современное использование (например, музей водопровода в бывшей водонасосоной станции, на пристани Тура и т.д.), формирование пешеходной улицы Дзержинского в Тюмени, пешеходной улицыМира и базарной площади в Тобольске.