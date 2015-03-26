Что предлагают поменять в Тюмени студенты ТюмГАСУ

Реконструкции исторических промышленных территорий по левому берегу Туры в Бухарской слободе, прибрежные территории правого берега — района станции пристань Тура, речного порта, территории бывших винных складов (завод «Пластмасс), реконструкция исторических кварталов центра Тюмени, реконструкция площади 400-летия Тюмени, овражных территорий лога реки Тюменки и т.д. — вот некоторые из тем работ студентов.
Проекты направлены на формирование гармоничной, современной городской среды Тюмени с сохранением историко-культурного наследия, включая все аспекты, в том числе формирование гармоничной цветовой (колористической) городской среды.
Представлены также проекты приспособления памятников архитектуры под современное использование (например, музей водопровода в бывшей водонасосоной станции, на пристани Тура и т.д.), формирование пешеходной улицы Дзержинского в Тюмени, пешеходной улицыМира и базарной площади в Тобольске.
На выставке представлены, в основном, проекты студентов 4–6 курсов. Вы найдете здесь курсовые работы по живописи кафедры «Архитектуры и дизайна», кафедры «Дизайн архитектурной среды».
В витринах представлены макеты студентов 1–2 курсов кафедры «Дизайн архитектурной среды» по дисциплине «Объемно-пространственная композиция».