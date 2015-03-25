nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Возрастной ценз при покупке алкоголя не повысят до 21 года

25 марта 2015, 10:49
В России возрастной ценз при покупке алкоголя не будет повышен до 21 года. Госдума отклонила оба законопроекта, которые были внесены на рассмотрение в 2012 и 2013 годах.
Сюжет
Тюмень

Авторы одного из законопроектов считают, что в 18-летнем возрасте граждане не способны самостоятельно принимать решение об употреблении алкоголя и часто подвержены вредному влиянию сверстников.

Также авторы идеи отметили в своей пояснительной записке, что многие россияне начинают употреблять алкоголь уже с 14-ти лет. При этом впервые подростки пробуют его еще в девятилетнем возрасте.

Инициаторы законопроектов предположили, что к 21 году человек, имеющий работу или оканчивающий вуз, способен оценить влияние алкоголя на организм и необходимость его употребления.

Напомним, в октябре 2014 года правительство поддержало повышение минимального штрафа за продажу алкоголя несовершеннолетним до 50 тысяч рублей. Наказание для юридических лиц составляет от 300 до 500 тысяч рублей.

Фото: http://www.nasha.lv

#Новости#Алкоголь#Россия#Тюмень#Законопроекты#Катя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25