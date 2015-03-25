Возрастной ценз при покупке алкоголя не повысят до 21 года

В России возрастной ценз при покупке алкоголя не будет повышен до 21 года. Госдума отклонила оба законопроекта, которые были внесены на рассмотрение в 2012 и 2013 годах.

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