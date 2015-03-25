Возрастной ценз при покупке алкоголя не повысят до 21 года

Авторы одного из законопроектов считают, что в 18-летнем возрасте граждане не способны самостоятельно принимать решение об употреблении алкоголя и часто подвержены вредному влиянию сверстников.
Также авторы идеи отметили в своей пояснительной записке, что многие россияне начинают употреблять алкоголь уже с 14-ти лет. При этом впервые подростки пробуют его еще в девятилетнем возрасте.
Инициаторы законопроектов предположили, что к 21 году человек, имеющий работу или оканчивающий вуз, способен оценить влияние алкоголя на организм и необходимость его употребления.
Напомним, в октябре 2014 года правительство поддержало повышение минимального штрафа за продажу алкоголя несовершеннолетним до 50 тысяч рублей. Наказание для юридических лиц составляет от 300 до 500 тысяч рублей.
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