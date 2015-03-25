Водителя, сбившего насмерть тюменского хоккеиста, отправили в колонию

Вечером 30 октября 2014 года обвиняемый, двигаясь на автомобиле ВАЗ-21124 по правой проезжей части улицы Закалужской, заметил, что грузовик перед ним снижает скорость. Молодой человек решил перестроиться во второй ряд, не убедившись в безопасности своего маневра. В процессе выполнения перестроения, тюменец увидел, что на полосе, на которую он перестраивался, стоял автомобиль Mazda 3, столкнувшийся с Jeep Grand Cherokee, а впереди них автомобиль Daewoo Matiz аварийного комиссара. Водитель ВАЗ прижался влево к бетонному ограждению и объехал слева три стоявшие машины. После этого обвиняемый увидел стоявший впереди четвертый автомобиль — Mercedes, на котором приехал 21-летний Никита Григорьев. Не избрав безопасный боковой интервал, ВАЗ столкнулся с Mercedes и сбил Григорьева, находившегося у левой задней двери своего автомобиля.