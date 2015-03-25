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Водителя, сбившего насмерть тюменского хоккеиста, отправили в колонию

25 марта 2015, 13:47
Калининский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Тюмени, по вине которого в ДТП погиб член хоккейного клуба «Феникс» Никита Григорьев.

Вечером 30 октября 2014 года обвиняемый, двигаясь на автомобиле ВАЗ-21124 по правой проезжей части улицы Закалужской, заметил, что грузовик перед ним снижает скорость. Молодой человек решил перестроиться во второй ряд, не убедившись в безопасности своего маневра. В процессе выполнения перестроения, тюменец увидел, что на полосе, на которую он перестраивался, стоял автомобиль Mazda 3, столкнувшийся с Jeep Grand Cherokee, а впереди них автомобиль Daewoo Matiz аварийного комиссара. Водитель ВАЗ прижался влево к бетонному ограждению и объехал слева три стоявшие машины. После этого обвиняемый увидел стоявший впереди четвертый автомобиль — Mercedes, на котором приехал 21-летний Никита Григорьев. Не избрав безопасный боковой интервал, ВАЗ столкнулся с Mercedes и сбил Григорьева, находившегося у левой задней двери своего автомобиля.

Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался 31 октября — в день своего рождения — от переломов костей черепа, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил обвиняемому 1 год 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и взыскал с него в пользу родителей погибшего 1,6 млн рублей в счет возмещения морального вреда. Кроме того, осужденный на 2 года 6 месяцев лишен права управлять транспортным средством.

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