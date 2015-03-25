В программу ГТО могут включить самбо

Шестаков считает, что самбо способно подготовить призывников, желающих служить по контракту, а также поступающих в военные вузы. «Уверен, что многие молодые люди и девушки захотят воспользоваться возможностью освоить азы самообороны, чтобы увереннее чувствовать себя на улице и приобрести полезные в жизни навыки», — выразил мнение Шестаков.
О намерении возродить нормативы ГТО президент России Владимир Путин заявлял еще в марте 2013 года, позднее он подписал указ о возвращении системы «Готов к труду и обороне».
Новая структура комплекса ГТО, разработанная министерством спорта, содержит 11 уровней сложности. Первые пять рассчитаны на школьников, шестой — на молодежь от 18 до 29 лет. Каждый последующий уровень оценивает физическую подготовку людей в возрасте 30–39, 40–49, 50–59, 60–69 и старше 70 лет.
Напомним, программа физподготовки «Готов к труду и обороне» существовала в СССР с 1931 по 1991 годы. Она действовала в учебных заведениях и на предприятиях. За сдачу нормативов гражданам давали серебряные или золотые значки. В комплекс ГТО входили, в частности, бег, подтягивание, плавание и прыжки в длину.
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