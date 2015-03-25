nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В программу ГТО могут включить самбо

25 марта 2015, 09:45
Президент международной федерации самбо Василий Шестаков предложил включить элементы этого вида спорта в программу комплекса «Готов к труду и обороне».

Шестаков считает, что самбо способно подготовить призывников, желающих служить по контракту, а также поступающих в военные вузы. «Уверен, что многие молодые люди и девушки захотят воспользоваться возможностью освоить азы самообороны, чтобы увереннее чувствовать себя на улице и приобрести полезные в жизни навыки», — выразил мнение Шестаков.

О намерении возродить нормативы ГТО президент России Владимир Путин заявлял еще в марте 2013 года, позднее он подписал указ о возвращении системы «Готов к труду и обороне».

Новая структура комплекса ГТО, разработанная министерством спорта, содержит 11 уровней сложности. Первые пять рассчитаны на школьников, шестой — на молодежь от 18 до 29 лет. Каждый последующий уровень оценивает физическую подготовку людей в возрасте 30–39, 40–49, 50–59, 60–69 и старше 70 лет.

Напомним, программа физподготовки «Готов к труду и обороне» существовала в СССР с 1931 по 1991 годы. Она действовала в учебных заведениях и на предприятиях. За сдачу нормативов гражданам давали серебряные или золотые значки. В комплекс ГТО входили, в частности, бег, подтягивание, плавание и прыжки в длину.

Фото: http://portamur.ru

#Новости#Физкультура#Россия#Нормы ГТО#Спорт#Самбо#Катя
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25