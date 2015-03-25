В программу ГТО могут включить самбо

Напомним, программа физподготовки «Готов к труду и обороне» существовала в СССР с 1931 по 1991 годы. Она действовала в учебных заведениях и на предприятиях. За сдачу нормативов гражданам давали серебряные или золотые значки. В комплекс ГТО входили, в частности, бег, подтягивание, плавание и прыжки в длину.