В области почти на 30% снизились показатели смертности от передозировок наркотиками

Обсуждая результаты реализации комплексной программы, собравшиеся отметили эффективную работу ведомств: правоохранительных органов, службы наркоконтроля, учреждений здравоохранения, культуры, спорта, образования, которая позволила добиться удовлетворительных годовых показателей. «В дальнейшем следует еще активнее проводить информационную пропаганду. На улицах населенных пунктов разместить больше рекламных баннеров, еще раз напомнить о существовании горячей телефонной линии „Сообщи, где торгуют смертью!“. Мы должны призывать людей не оставаться безучастными, — отметил Сергей Сарычев. — Лекторы в школах и профессиональных учебных заведениях должны быть подготовлены так, чтобы слушатели могли извлекать уроки из предложенного материала. Необходимо использовать фотоиллюстрации реальных последствий наркотической зависимости. Каждый из ребят должен понять, что его ждет на этом пути».