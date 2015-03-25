В области почти на 30% снизились показатели смертности от передозировок наркотиками

«Существенных корректировок в 2014-м не произошло, но есть положительные тенденции, к которым привела профилактическая работа всех заинтересованных структур, — подчеркнул вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев. — Почти на 30% снизились показатели смертности от передозировки, на 32% уменьшилось количество отравившихся наркотиками». Однако некоторым муниципальным районам, по его мнению, следует уделять больше внимания предупредительной деятельности, активнее выявлять и ставить на профилактический учет тех, кто попадает в группу риска.
Обсуждая результаты реализации комплексной программы, собравшиеся отметили эффективную работу ведомств: правоохранительных органов, службы наркоконтроля, учреждений здравоохранения, культуры, спорта, образования, которая позволила добиться удовлетворительных годовых показателей. «В дальнейшем следует еще активнее проводить информационную пропаганду. На улицах населенных пунктов разместить больше рекламных баннеров, еще раз напомнить о существовании горячей телефонной линии „Сообщи, где торгуют смертью!“. Мы должны призывать людей не оставаться безучастными, — отметил Сергей Сарычев. — Лекторы в школах и профессиональных учебных заведениях должны быть подготовлены так, чтобы слушатели могли извлекать уроки из предложенного материала. Необходимо использовать фотоиллюстрации реальных последствий наркотической зависимости. Каждый из ребят должен понять, что его ждет на этом пути».
В ходе заседания члены комиссии также рассмотрели возможности формирования в регионе кластера государственно-частного партнерства в сфере реабилитации и ресоциализации граждан, употребляющих наркотические вещества. В Тюменской области постоянно обновляется реестр общественных организаций, для их представителей проводятся обучающие семинары, осуществляется грантовая поддержка.
В завершение заседания собравшиеся проанализировали существующую наркоситуацию в Ярковском муниципальном районе, выработали меры дальнейшей профилактической деятельности, сообщает пресс-служба Губернатора Тюменской области/