Тюменцы сделали первый шаг в модельный бизнес

Проект «Имидж-Подиум» проходит во второй раз, но с прошлого года он претерпел некоторые изменения. Так, впервые участие в нем приняли юноши. Поменялся формат конкурса — в этот раз никто не будет жалеть новичков, и им будет предложено пройти через стрессовые ситуации, чтобы осознать, что модельный бизнес это не только фотографии в красивых платьях с дорогими автомобилями, сообщают организаторы проекта.