nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменцы сделали первый шаг в модельный бизнес

25 марта 2015, 10:18
В модельном агентстве «Имидж» состоялся кастинг проекта «Имидж-Подиум»: были выбраны10 девушек и 10 юношей для получения профессиональной модельной работы в России и за рубежом.
Сюжет
Тюмень

В модельном агентстве «Имидж» состоялся кастинг проекта «Имидж-Подиум»: были выбраны 10 девушек и 10 юношей для получения профессиональной модельной работы в России и за рубежом.

Кастинг состоял из нескольких частей: снятие размеров, фотографирование и интервью. Двадцать человек, прошедшие его, на месяц попадут в мир модельного бизнеса. Их ждет участие в фотосессиях, работа на имиджевых мероприятиях, интервью со средствами массовой информации.

Во время подготовки к финалу состоятся лекции по этикету, визажу и актерскому мастерству. Плодотворный месяц закончится финальным шоу, которое состоится в GardenHotel. Цель мероприятия проста — показать, чему научатся ребята за следующий месяц.

Проект «Имидж-Подиум» проходит во второй раз, но с прошлого года он претерпел некоторые изменения. Так, впервые участие в нем приняли юноши. Поменялся формат конкурса — в этот раз никто не будет жалеть новичков, и им будет предложено пройти через стрессовые ситуации, чтобы осознать, что модельный бизнес это не только фотографии в красивых платьях с дорогими автомобилями, сообщают организаторы проекта.

В рамках проекта участники будут работать на мероприятиях партнеров, фотографироваться в нестандартных ситуациях (например, в коровнике, молоку тоже нужна реклама и модели), и представлять весь проект на телевидении и радио.

«Кастинг — дело нелегкое. Ведь, пройти отбор среди такого количества ребят с модельной внешностью было сложной задачей, — обратился к участникам Сергей Тепленин, видеограф проекта. — Сейчас вы вышли на подиум, вы должны быть грациозными. И неважно — кастинг или показ — вы в центре внимания. Взгляды прикованы только к вам! Так что, улыбайтесь, показывайте свою красоту и делайте это с элегантностью».

#Новости#Модельный бизнес#Тюмень#Ирина#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25