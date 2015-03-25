Тюменцы сделали первый шаг в модельный бизнес

В модельном агентстве «Имидж» состоялся кастинг проекта «Имидж-Подиум»: были выбраны 10 девушек и 10 юношей для получения профессиональной модельной работы в России и за рубежом.
Кастинг состоял из нескольких частей: снятие размеров, фотографирование и интервью. Двадцать человек, прошедшие его, на месяц попадут в мир модельного бизнеса. Их ждет участие в фотосессиях, работа на имиджевых мероприятиях, интервью со средствами массовой информации.
Во время подготовки к финалу состоятся лекции по этикету, визажу и актерскому мастерству. Плодотворный месяц закончится финальным шоу, которое состоится в GardenHotel. Цель мероприятия проста — показать, чему научатся ребята за следующий месяц.
Проект «Имидж-Подиум» проходит во второй раз, но с прошлого года он претерпел некоторые изменения. Так, впервые участие в нем приняли юноши. Поменялся формат конкурса — в этот раз никто не будет жалеть новичков, и им будет предложено пройти через стрессовые ситуации, чтобы осознать, что модельный бизнес это не только фотографии в красивых платьях с дорогими автомобилями, сообщают организаторы проекта.
В рамках проекта участники будут работать на мероприятиях партнеров, фотографироваться в нестандартных ситуациях (например, в коровнике, молоку тоже нужна реклама и модели), и представлять весь проект на телевидении и радио.
«Кастинг — дело нелегкое. Ведь, пройти отбор среди такого количества ребят с модельной внешностью было сложной задачей, — обратился к участникам Сергей Тепленин, видеограф проекта. — Сейчас вы вышли на подиум, вы должны быть грациозными. И неважно — кастинг или показ — вы в центре внимания. Взгляды прикованы только к вам! Так что, улыбайтесь, показывайте свою красоту и делайте это с элегантностью».