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Тюменка выплачивает долги по алиментам пихтовыми вениками

25 марта 2015, 10:31
Жительница Уватского района Тюменской области задолжала своим детям более 150 тысяч рублей по алиментам. Ввиду отсутствия у женщины официальной работы и постоянного дохода, она решила погасить долг пихтовыми вениками.

Исполнительное производство о взыскании алиментов с гражданки Д. находится на исполнении в Уватском районном отделе судебных приставов. Несмотря на то, что одному из детей недавно исполнилось 18 лет, должница обязана погасить долг, который в общей сложности составляет более 150 тысяч рублей.

Гражданка Д. привлекается к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов уже не в первый раз. Когда судебный пристав-исполнитель предупредил ее о возможном привлечении к уголовной ответственности в третий раз, она изыскала оригинальный способ погашения задолженности.

Женщина собственноручно изготовит пихтовые веники, которые будут реализованы, а средства, полученные от продажи данной продукции, пойдут в счет погашения алиментной задолженности, сообщают в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

Фото: http://ecoyarus.ru

#Новости#Алименты#Тюменская область#Уголовная ответственность#Служба судебных приставов#Уватский район#Катя#Общество
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