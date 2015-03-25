Тюменка выплачивает долги по алиментам пихтовыми вениками

Исполнительное производство о взыскании алиментов с гражданки Д. находится на исполнении в Уватском районном отделе судебных приставов. Несмотря на то, что одному из детей недавно исполнилось 18 лет, должница обязана погасить долг, который в общей сложности составляет более 150 тысяч рублей.
Гражданка Д. привлекается к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов уже не в первый раз. Когда судебный пристав-исполнитель предупредил ее о возможном привлечении к уголовной ответственности в третий раз, она изыскала оригинальный способ погашения задолженности.
Женщина собственноручно изготовит пихтовые веники, которые будут реализованы, а средства, полученные от продажи данной продукции, пойдут в счет погашения алиментной задолженности, сообщают в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.
Фото: http://ecoyarus.ru