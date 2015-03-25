Тюменка выплачивает долги по алиментам пихтовыми вениками

Гражданка Д. привлекается к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов уже не в первый раз. Когда судебный пристав-исполнитель предупредил ее о возможном привлечении к уголовной ответственности в третий раз, она изыскала оригинальный способ погашения задолженности.