«Садовник-95» оштрафовали за подкарантинные семена

По информации управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО должностные лица предприятия не известили отдел карантинного фитосанитарного контроля о доставке подкарантинной продукции — пакетированных семян овощных и цветочных культур из Москвы и Калужской области общим количеством 117 тысяч 520 штук.
Ведомство напоминает, что граждане и юридические лица обязаны извещать федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина растений, о доставке подкарантинной продукции, в том числе в электронном виде.
За допущенное нарушение ООО «Садовник-95», а также менеджер предприятия привлечены к административной ответственности в виде штрафов.