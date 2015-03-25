«Садовник-95» оштрафовали за подкарантинные семена

По информации управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО должностные лица предприятия не известили отдел карантинного фитосанитарного контроля о доставке подкарантинной продукции — пакетированных семян овощных и цветочных культур из Москвы и Калужской области общим количеством 117 тысяч 520 штук.