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«Садовник-95» оштрафовали за подкарантинные семена

25 марта 2015, 12:39
Внеплановая проверка в ООО «Садовник-95» города Тюмени показала, что предприниматели везут семена овощей и цветов, нарушая карантин растений в регионе.

По информации управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО должностные лица предприятия не известили отдел карантинного фитосанитарного контроля о доставке подкарантинной продукции — пакетированных семян овощных и цветочных культур из Москвы и Калужской области общим количеством 117 тысяч 520 штук.

Ведомство напоминает, что граждане и юридические лица обязаны извещать федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина растений, о доставке подкарантинной продукции, в том числе в электронном виде.

За допущенное нарушение ООО «Садовник-95», а также менеджер предприятия привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

#Новости#Россельхознадзор#Штрафы#Семена#Женя#Экономика
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