Рыбоводам-инвесторам могут возместить часть ставки по кредитам

По информации управления информационной политики Тюменского района, Росрыболовство выступило в предложением о возмещении значительной части процентной ставки по кредитам рыбоводам, решившим вложить средства в строительство или реконструкцию заводов, прудовое хозяйство и выращивание мальков.
На финансовую поддержку в размере не менее 70% от ключевой ставки Центробанка, сроком от 3 до 10 лет, смогут рассчитывать товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в части возмещения затрат по кредитным договорам, заключенным с 1 января прошлого года. Сейчас механизм субсидирования ставок проходит стадию согласования с Минфином.
«Рыбоводство — бизнес очень сложный: он требует больших затрат, а получаешь прибыль не через день, не через месяц и даже не через год».
Хотелось бы верить, что субсидирование из федерального бюджета действительно составит не менее 70% ключевой ставки Центробанка. Это станет очень хорошим заделом для инвесторов. С учетом того, что механизмы субсидирования ставок будут зависеть от вида культивируемой рыбы, хорошую поддержку получат те, кто будет выращивать, к примеру, осетровых. Напомню, что наша организация в ближайшее время начнет заниматься именно разведением осетровых рыб.
С помощью Росрыболовства и регионального правительства, я думаю, Тюменская область станет одной из лидеров отрасли аквакультуры. У нас есть все основания для этого: есть опыт и финансовые возможности, налажены контакты с мировыми лидерами в проектировании и строительстве высокотехнологичных рыбных производств. В конце концов есть Обь-Иртышский бассейн, в котором еще есть шанс вылавливать производителей ценных видов рыб. Уникальная кормовая база Обской губы, как много веков до этого, должна снова активно использоваться для массового нагула рыбы. Совместными усилиями мы должны восстановить природные популяции легендарного муксуна, нельмы, стерляди и, конечно, краснокнижного обского осетра.
Мы в состоянии обеспечить регион рыбой — у нас очень хороший озерный фонд, просто его нужно привести в порядок. Надо правильно выстроить ту работу, которая поможет в заморных озерах поднимать большой объем рыбы. Сегодня мы делаем активные шаги в этом направлении, и они уже дают хорошие результаты. Обь-Иртышский бассейн в свое время кормил полстраны, но сейчас по некоторым причинам (воздействие на него нефтегазовых предприятий, разрушение ям, где зимовала рыба, браконьерство) популяция муксуна в нем заметно сократилась. Поэтому нам нужно принять все необходимые меры для того, чтобы наши жители были обеспечены хорошей рыбой», — прокомментировал президент ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области «Оцелот».