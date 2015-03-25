Рыбоводам-инвесторам могут возместить часть ставки по кредитам

Мы в состоянии обеспечить регион рыбой — у нас очень хороший озерный фонд, просто его нужно привести в порядок. Надо правильно выстроить ту работу, которая поможет в заморных озерах поднимать большой объем рыбы. Сегодня мы делаем активные шаги в этом направлении, и они уже дают хорошие результаты. Обь-Иртышский бассейн в свое время кормил полстраны, но сейчас по некоторым причинам (воздействие на него нефтегазовых предприятий, разрушение ям, где зимовала рыба, браконьерство) популяция муксуна в нем заметно сократилась. Поэтому нам нужно принять все необходимые меры для того, чтобы наши жители были обеспечены хорошей рыбой», — прокомментировал президент ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области «Оцелот».