Роза Сябитова станет почетной гостьей «Звезды Сибири» и «Джигита»

Здесь с финалистами работали психологи, хореографы, стилисты, в расписании участников были занятия по татарскому языку, основам ислама, истории сибирских татар. В программе подготовки было несколько национальных мастер-классов и живых уроков. Финалисты посетили музейный архитектурно-исторический комплекс и мечеть в с. Ембаево, побывали в Тюменской областной думе, где встретились с молодым депутатом Павлом Белявским, посетили детский дом в с. Борки. Все подробности о жизни финалистов можно прочитать и увидеть на сайте проекта www.siberia-star.ru.