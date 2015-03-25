Роза Сябитова станет почетной гостьей «Звезды Сибири» и «Джигита»

Финал региональных конкурсов «Звезда Сибири» и «Джигит-2015», который пройдет 29 марта в 17 часов в доме культуры «Железнодорожник» посетит самая известная сваха страны, телеведущая «Первого канала» Роза Сябитова. Она примет участие в работе жюри.
Подготовка к финалу шла на протяжении месяца. 22 февраля из десятков кандидатов жюри отобрало 7 девушек и 7 юношей — претендентов на звание «Звезды Сибири» и «Джигита». Молодые люди получили домашнее задание, а с 16 февраля подготовка к конкурсу проходила в режиме нон-стоп на базе загородного лагеря «Ямал-Дружба».
Здесь с финалистами работали психологи, хореографы, стилисты, в расписании участников были занятия по татарскому языку, основам ислама, истории сибирских татар. В программе подготовки было несколько национальных мастер-классов и живых уроков. Финалисты посетили музейный архитектурно-исторический комплекс и мечеть в с. Ембаево, побывали в Тюменской областной думе, где встретились с молодым депутатом Павлом Белявским, посетили детский дом в с. Борки. Все подробности о жизни финалистов можно прочитать и увидеть на сайте проекта www.siberia-star.ru.
Финал конкурса «Себер йолдызы — Звезда Сибири» & «Татар егете — Джигит» — это всегда современное красочное шоу. В этом году организаторы снова удивят зрителей массой сюрпризов, сообщает пресс-служба конгресса татар Тюменской области. Гостем концертной программы станет известная группа из республики Татарстан «Казан егетлэре». Раскрывая интригу, стоит сказать, что тема финального шоу — семейные ценности. И это неслучайно: за восемь лет существования конкурса финалисты создали несколько татарских семей.
Организаторы конкурса рассказывали NashGorod.ru, что участие в нем положительно влияет на семейный статус участниц. Так, молодой человеко одной из девушек-участниц поспешил сделать ей предложение, увидев, сколько внимания и поклонников у нее появилось после участия в конкурсе.
Отметим, что участники конкурса очень разносторонни: девушки преподают вокал, играют на баяне, занимаются визажем, сочиняют и читают стихи, молодые люди всерьез увлечены спортом (армейский рукопашный бой), играют на скрипке и занимаются боксом, мечтают организовать собственный театр.
Конгресс татар Тюменской области приглашает на финальное шоу, чтобы увидеть борьбу за титулы «Звезды Сибири 2015» и «Джигит 2015». 10% выручки от проданных билетов будут направлены в благотворительный фонд «У нас нет детей-сирот».