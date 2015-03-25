nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Горожан зовут обсудить территорию на Баумана

25 марта 2015, 08:41
Территории по улица Баумана и Червишевский тракт в Тюмени планируется облагородить. Обсудить этот вопрос приглашают жителей района.

Управа Калининского округа организовала разработку проектной документации на благоустройство озелененной территории. Проект выполнен организацией ООО «АрхитектПроект», которая представит множество креативных проектных решений.

«Уважаемые жители города Тюмени, если вам небезразлично, какой станет данная озелененная территория, приходите 26 марта в 18 часов на обсуждение проекта, которое состоится в здании школы № 69 (Червишевский тракт, 29)», — призывает управа КАО города Тюмени.

Ранее администрация города сообщала, что на улице Баумана, рядом с Городским шахматным клубом (Червишевский тракт, 72-а) появится новый сквер. А 25 января 2015 года тюменцам было предложено высказать свои предложения по благоустройству этого сквера и его названию. Все сообщения были проанализированы специалистами.

#Новости#Благоустройство#Скверы#Озеленение#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25