Горожан зовут обсудить территорию на Баумана

Управа Калининского округа организовала разработку проектной документации на благоустройство озелененной территории. Проект выполнен организацией ООО «АрхитектПроект», которая представит множество креативных проектных решений.
«Уважаемые жители города Тюмени, если вам небезразлично, какой станет данная озелененная территория, приходите 26 марта в 18 часов на обсуждение проекта, которое состоится в здании школы № 69 (Червишевский тракт, 29)», — призывает управа КАО города Тюмени.
Ранее администрация города сообщала, что на улице Баумана, рядом с Городским шахматным клубом (Червишевский тракт, 72-а) появится новый сквер. А 25 января 2015 года тюменцам было предложено высказать свои предложения по благоустройству этого сквера и его названию. Все сообщения были проанализированы специалистами.