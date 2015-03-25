Горожан зовут обсудить территорию на Баумана

Ранее администрация города сообщала, что на улице Баумана, рядом с Городским шахматным клубом (Червишевский тракт, 72-а) появится новый сквер. А 25 января 2015 года тюменцам было предложено высказать свои предложения по благоустройству этого сквера и его названию. Все сообщения были проанализированы специалистами.