В Тюмени могут вновь появиться вытрезвители

В целом, тюменцы поддерживают идею возвращения в Россию вытрезвителей. Так, житель нашего города Евгений высказался в отношении любителей выпить резко негативно: «Я сам не пью и не уважаю тех, кто выпивает. Можно, конечно, немного пригубить за праздничным столом, но не как многие, которые напьются до смерти и слоняются по улицам. Таких мне не жалко, даже если по их же вине с ними что-то случится. Поэтому если и возвращать вытрезвители, то однозначно делать их платными. Не умеешь пить — плати».