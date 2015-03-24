В Тюмени могут вновь появиться вытрезвители

Министерство здравоохранения России предлагает вернуть в нашу страну вытрезвители. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова. В целом, тюменцы приняли такую идею положительно.
«Не все люди в состоянии опьянения требуют оказания медицинской помощи, — заявила Скворцова Lenta.ru. — Нужны вытрезвители — специальная система, под наблюдением, которая дает возможность человеку быть вне опасности, не замерзнуть на улице, не попасть в какую-то сложную ситуацию».
По ее словам, вытрезвители должны существовать вне системы здравоохранения и взимать плату за свои услуги.
В целом, тюменцы поддерживают идею возвращения в Россию вытрезвителей. Так, житель нашего города Евгений высказался в отношении любителей выпить резко негативно: «Я сам не пью и не уважаю тех, кто выпивает. Можно, конечно, немного пригубить за праздничным столом, но не как многие, которые напьются до смерти и слоняются по улицам. Таких мне не жалко, даже если по их же вине с ними что-то случится. Поэтому если и возвращать вытрезвители, то однозначно делать их платными. Не умеешь пить — плати».
Тюменка Анна также высказалась за возвращение вытрезвителей. Девушка боится ходить по улицам в вечернее время, особенно по выходным, когда на улицах полно пьяных людей, а многие из них к тому же ездят пьяными за рулем. «Я только „за“, может, русские наконец-то научатся пить аккуратно. И с тем, что обычные алкоголики не должны занимать больницы, тоже абсолютно согласна», — сказала она.
А вот житель Тюмени Вячеслав считает, что идея возвращения в Россию вытрезвителей полностью несостоятельна. По его мнению, туда будут попадать граждане без определенного места жительства, а также те, у кого нет денег на вытрезвитель. «А у кого есть деньги, откупится, ну или звонок другу», — заключил молодой человек.
С инициативой вернуть вытрезвители в Россию выступали в Совете Федерации выступали еще в 2013 году. Предполагалось, что они будут созданы в городах с населением свыше 100 тысяч человек.
Напомним, система медвытрезвителей ликвидирована в 2011 году в рамках реформы МВД. Их функции были переданы медицинским учреждениям.
Фото: http://www.teleport2001.ru