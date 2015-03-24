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В Тюмени 26 марта зазвучат сирены

24 марта 2015, 11:21
Электрические сирены зазвучат в областном центре 26 марта 2015 года. Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени сообщает, что будет осуществлена техническая проверка системы централизованного оповещения города.

Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». По этому сигналу каждый гражданин обязан немедленно прослушать по местным каналам теле- и радиовещания информацию департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.

Напомним, в прошлом году, как и в предыдущих, проверочный сигнал тревоги услышали не все тюменцы. И уже традиционно для некоторых жителей областного центра их гул оказался неожиданностью.

Ежегодно в Тюмени проводится проверка, и каждый раз сообщения интернет-пользователей, в том числе и пользователей сайта NashGorod.ru, не остаются без внимания, а принимаются к сведению. В прошлом году в нашем городе проводилась модернизация систем оповещения, поэтому, вероятно, во время проверки 26 марта систем оповещения рев сирен услышит каждый тюменец.

Напомним, что наряду с общегородской звуковой системой оповещения специалисты МЧС России по Тюменской области внедряют систему оповещения через смс. Предполагается, что сотрудники МЧС смогут проинформировать горожан о гололедных явлениях, надвигающемся шторме, риске возникновения лесных пожаров и т. п. Смс-рассылка несколько раз была опробована, но об окончательном соглашении с операторами связи не сообщалось.

#Новости#ГУ МЧС по Тюменской области#Системы оповещения#Безопасность#Женя#Общество
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