В Тюмени 26 марта зазвучат сирены

Ежегодно в Тюмени проводится проверка, и каждый раз сообщения интернет-пользователей, в том числе и пользователей сайта NashGorod.ru, не остаются без внимания, а принимаются к сведению. В прошлом году в нашем городе проводилась модернизация систем оповещения, поэтому, вероятно, во время проверки 26 марта систем оповещения рев сирен услышит каждый тюменец.