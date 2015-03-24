В Тюмени 26 марта зазвучат сирены

Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». По этому сигналу каждый гражданин обязан немедленно прослушать по местным каналам теле- и радиовещания информацию департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.
Напомним, в прошлом году, как и в предыдущих, проверочный сигнал тревоги услышали не все тюменцы. И уже традиционно для некоторых жителей областного центра их гул оказался неожиданностью.
Ежегодно в Тюмени проводится проверка, и каждый раз сообщения интернет-пользователей, в том числе и пользователей сайта NashGorod.ru, не остаются без внимания, а принимаются к сведению. В прошлом году в нашем городе проводилась модернизация систем оповещения, поэтому, вероятно, во время проверки 26 марта систем оповещения рев сирен услышит каждый тюменец.
Напомним, что наряду с общегородской звуковой системой оповещения специалисты МЧС России по Тюменской области внедряют систему оповещения через смс. Предполагается, что сотрудники МЧС смогут проинформировать горожан о гололедных явлениях, надвигающемся шторме, риске возникновения лесных пожаров и т. п. Смс-рассылка несколько раз была опробована, но об окончательном соглашении с операторами связи не сообщалось.