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В анонимных анкетах тюменцы признаются, где могут быть наркотики

24 марта 2015, 17:19
Участники анкетирования, в котором приняли участие 3814 тюменцев, назвали 58 мест предполагаемого незаконного распространения наркотиков. Вся информация передана в правоохранительные органы Тюмени.

Масштабную акцию организовал городской департамент по спорту и молодежной политике совместно с командой социально-просветительского проекта «Открытой школой права» и департаментами образования, культуры и управлением социальной защиты.

Участники опроса — молодежь в возрасте от 18 лет и родительская общественность — ответили на 8 вопросов, касающихся распространения запрещенных веществ и отношения респондентов к ним. Выяснилось, что 97,5% опрошенных настроены крайне негативно даже к возможности немедицинского употребления психотропных веществ. Около 9% признались, что им однажды предлагали попробовать наркотические средства.

Кроме того, горожане высказали свои пожелания по совершенствованию качества работы, реализуемой всеми субъектами профилактики, сообщает департамент.

Изучение общественного мнения по вопросам профилактики наркомании будет продолжено. Все желающие (в возрасте от 18 лет) могут заполнить анкету и направить ее по адресу: [email protected].

Сообщить о фактах распространения наркотических средств можно, обратившись на горячую линию «Защита от наркотиков» УФСКН по Тюменской области по телефону: 27-00-00. Также можно анонимно заполнить анкету «О мерах по профилактике наркомании» в комитете молодежной политики департамента по спорту и молодежной политики Администрации города Тюмени по адресу: ул. Володарского, 7. Телефон для справок: 46-44-62.

#Новости#Департамент по спорту и молодежной политике#Наркотики#Женя#Общество
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