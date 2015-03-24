В анонимных анкетах тюменцы признаются, где могут быть наркотики

Участники опроса — молодежь в возрасте от 18 лет и родительская общественность — ответили на 8 вопросов, касающихся распространения запрещенных веществ и отношения респондентов к ним. Выяснилось, что 97,5% опрошенных настроены крайне негативно даже к возможности немедицинского употребления психотропных веществ. Около 9% признались, что им однажды предлагали попробовать наркотические средства.