Ушёл из жизни Клиндюк Анатолий Михайлович

В результате кропотливого и напряженного труда хозяйство стало крупным производственным полигоном для испытания новых научных разработок по зональным системам экологизации земледелия, ресурсосбережению, элитному семеноводству, по племенному делу и кормопроизводству, что позволило увеличить продукцию в животноводстве на 15–20%, в растениеводстве — на 25%. В 2000 году впервые в Тюменской области была внедрена технология заготовки сенажа и сена с упаковкой в пленку, что позволило решить проблему полноценного кормления животных.