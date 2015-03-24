Ушёл из жизни Клиндюк Анатолий Михайлович

.
Анатолий Михайлович родился 22 января 1940 года на Украине, в Могилёвской области.
С июня 1966 года, после окончания Тюменского сельскохозяйственного института, начал трудовую деятельность в Учебно-опытном хозяйстве Тюменского сельскохозяйственного института главным агрономом. За период работы в этой должности проявил себя знающим специалистом, умелым организатором производства. Под его непосредственным руководством были внедрены передовые технологии по выращиванию элитных семян зерновых и кормовых культур, введено сортоиспытание.
Учитывая добросовестное отношение к работе, в 1973 году учёный Совет Тюменского сельскохозяйственного института рекомендовал Клиндюка А.М. директором Учебно-опытного хозяйства, которое он возглавлял до сегодняшнего времени.
В результате кропотливого и напряженного труда хозяйство стало крупным производственным полигоном для испытания новых научных разработок по зональным системам экологизации земледелия, ресурсосбережению, элитному семеноводству, по племенному делу и кормопроизводству, что позволило увеличить продукцию в животноводстве на 15–20%, в растениеводстве — на 25%. В 2000 году впервые в Тюменской области была внедрена технология заготовки сенажа и сена с упаковкой в пленку, что позволило решить проблему полноценного кормления животных.
Анатолий Михайлович глубоко вникал в вопросы производства, работал в постоянном состоянии эксперимента и приучил так работать весь коллектив, которым он дорожил и гордился.
Оптимист и новатор Клиндюк установил тесные связи с научными учреждениями, отечественными партнерами. Большое внимание он уделял подбору кадров, рабочих и высококвалифицированных специалистов.
Труд Анатолия Михайловича был отмечен медалью «За трудовую доблесть», Орденом Дружбы народов, Орденом «За заслуги перед Отечеством 4 степени», Почётным званием «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ», «Почётный работник сельского хозяйства Тюменского муниципального района», множеством почётных грамот главы Тюменского района, города Тюмени, губернатора Тюменской области, Министерства сельского хозяйства РФ.
Это был человек неуёмной энергии и работоспособности, неиссякаемый источник идей, начинаний. Его знали не только в Тюменском муниципальном районе, области, но и за её пределами, сообщает администрация Тюменского муниципального района.
Скорбим и выражаем искреннее соболезнование родным и близким в связи с тяжёлой утратой.