Тюменская ОКБ № 2 стала доступной для инвалидов

Специально для инвалидов по зрению, приемное отделение, стационары и поликлиники оснастили предупреждающими знаками и тактильными табличками-указателями ярко-желтого цвета. Надписи на них сообщают о направлении движения и номере этажа. Они выполнены выпуклым шрифтом и дублируются на языке Брайля. Тактильные плитки размещены возле регистратур, лифтов, гардеробов, в холлах и облегчают слабовидящим гражданам ориентацию в помещениях. Также инвалиды по зрению могут воспользоваться лифтом с тактильными указателями номеров этажей, сообщают в департамент здравоохранения Тюменской области.