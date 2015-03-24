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Тюменская ОКБ № 2 стала доступной для инвалидов

24 марта 2015, 14:51
В тюменской областной клинической больнице № 2 создали комфортные условия для пребывания лиц с ограниченными физическими возможностями. Нововведения в медицинском учреждении появились благодаря программе «Доступная среда».
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Тюмень

Данная программа направлена на создание доступности для инвалидов таких объектов городской инфраструктуры, как больницы, школы, магазины и общественный транспорт.

Областная больница № 2 была выбрана не случайно. В структуре учреждения имеются травматологические отделения, и большинство жителей региона, получивших травмы, обращаются именно сюда. Больные на костылях, каталках, в креслах-колясках здесь не редкость. Кроме того, в областной клинической больнице № 2 получают лечение пациенты различных социальных статусов, в том числе инвалиды всех категорий.

Именно по этим причинам было так важно адаптировать медицинское учреждение для слепых и слабовидящих людей, для глухих и слабослышащих и для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Поликлиника имеет пять подразделений. На данный момент каждое из них оборудовано пандусами для пациентов-колясочников. Благодаря им лица с ограниченными физическими возможностями могут самостоятельно попасть во все подразделения клиники.

Для того чтобы исключить вероятность нечаянного травматизма, входные группы и пандусы оборудовали поручнями и покрыли антискользящим покрытием. Рельефные напольные наклейки появились и на внутренних лестничных пролетах.

Входные группы во взрослый и детский стационары, травматологическую, взрослую и детскую поликлиники оборудовали кнопками вызова помощи, по сигналу которых сотрудники клиники помогают инвалидам попасть в помещение, обеспечивают маршрут больного. При необходимости пациентам предоставляются кресла-каталки. Для подъема инвалидов-колясочников на этаж по лестницам во взрослой и детской поликлиниках в скором времени появятся специальные устройства гусеничного типа.

Кроме того, теперь в поликлинике имеются отдельные санузлы для инвалидов, расширенные площади которых позволяют удобно расположиться вместе с коляской. Для комфорта больных санитарные комнаты оборудовали поручнями, сенсорными приборами подачи воды, травмобезопасными крючками для костылей, кнопками вызова помощи в экстренной ситуации, а их двери оснастили специальными ручками с малым усилием нажатия.

Для инвалидов по слуху в регистратурах установили индукционные «петли» — устройства, к которым слабослышащие люди могут подключить свои слуховые аппараты. А с другой стороны стойки сотрудник через микрофон сообщит пациенту всю необходимую информацию.

Специально для инвалидов по зрению, приемное отделение, стационары и поликлиники оснастили предупреждающими знаками и тактильными табличками-указателями ярко-желтого цвета. Надписи на них сообщают о направлении движения и номере этажа. Они выполнены выпуклым шрифтом и дублируются на языке Брайля. Тактильные плитки размещены возле регистратур, лифтов, гардеробов, в холлах и облегчают слабовидящим гражданам ориентацию в помещениях. Также инвалиды по зрению могут воспользоваться лифтом с тактильными указателями номеров этажей, сообщают в департамент здравоохранения Тюменской области.

Фото: http://forum.md

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