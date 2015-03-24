Спектакль Королевской шекспировской компании — на экране кинотеатра

Действие происходит в 1914 году. По сюжету, желая посвятить все свое свободное время учебе, король Фердинанд и трое его друзей — Бирон, Лонгвиль и Дюмен — решают не общаться с женщинами на протяжении трех лет. Однако их плану не суждено сбыться: ко двору прибывает французская принцесса вместе с прекрасными фрейлинами. Ни Фердинанд, ни его друзья не могут отвести от них глаз — влюбляясь в девушек без оглядки, они нарушают данное друг другу общение.