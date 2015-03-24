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Спектакль Королевской шекспировской компании — на экране кинотеатра

24 марта 2015, 12:42
В рамках проекта «Театр HD» «Театральный киносезон 2014–2015» 24 марта на сцене «Синема Парк DeLUXE» представят спектакль Королевской шекспировской компании «Бесплодные усилия любви».
Сюжет
Тюмень

Действие происходит в 1914 году. По сюжету, желая посвятить все свое свободное время учебе, король Фердинанд и трое его друзей — Бирон, Лонгвиль и Дюмен — решают не общаться с женщинами на протяжении трех лет. Однако их плану не суждено сбыться: ко двору прибывает французская принцесса вместе с прекрасными фрейлинами. Ни Фердинанд, ни его друзья не могут отвести от них глаз — влюбляясь в девушек без оглядки, они нарушают данное друг другу общение.

Спектакль, срежиссированный Кристофером Ласкомбом, идет на английском языке.

Стоимость билетов — 450 рублей.

#Новости#Театр#Синема Парк#Тюмень#Ирина#Культура
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