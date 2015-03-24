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Не стало преподавателя ТюмГУ Людмилы Кудряшовой

24 марта 2015, 08:46
Преподаватель Тюменского Государственного университета Людмила Аполлоновна Кудряшова ушла из жизни. Информацию об этом разместила на своей страничке в социальной сети ее коллега.

«Не стало Людмилы Аполлоновны, очень эрудированной, немного язвительной, честной и доброй…», — написала преподаватель ТюмГУ Светлана Смыслова.

Кудряшова Людмила Аполлоновна в 1971 году окончила среднюю школу № 25 города Тюмени, в 1978 году — филологический факультет по кафедре общего языкознания Уральского госуниверситета. В 1985–1987 гг. училась в аспирантуре УрГУ. Профессиональные интересы связаны с методикой преподавания русского языка в школе и вузе; вопросами морфологии и словообразования, функционированием грамматических форм и авторских новообразований в тексте. Имеет несколько благодарностей руководства ТюмГУ за добросовестный труд. Работа в университете несколько лет сочеталась с преподаванием в школе-гимназии № 1 при университете. Результатом этой деятельности явилось сотрудничество со школами города: участие в организации и проведении олимпиад школьников по русскому языку; проведение курсов и лекций для учителей по различным разделам русского языка; работа в жюри конкурса «Учитель года».

В Тюменском университете преподавала с 1978 года. Сначала на кафедре общего языкознания факультета филологии, затем — на кафедре русского языка.

Прощание с Людмилой Аполлоновной состоится в среду, 25 марта, в 12 часов в ритуальном зале № 2 в морфологическом центре в Патрушево.

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