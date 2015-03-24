Насильник, убивший 9-летнюю девочку, получил 18 лет «строгача»

Тем не менее 11 августа подозреваемый был задержан и на допросе сознался, что ночью 7 августа с половины третьего до 3:40 проник в комнату соседей, надругался над спящим ребенком. После этого злодей скрутил наволочку, удушил ею жертву и в той же наволочке утащил к берегу озера Алебашево, где выбросил в кусты. 11 августа в ходе проверки показаний подозреваемый сам указал место сокрытия трупа.