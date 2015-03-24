Насильник, убивший 9-летнюю девочку, получил 18 лет «строгача»

Само преступление произошло 7 августа. Около шести часов утра супруги, работники пекарни в кафе, пришли домой на съемную квартиру по улице Волочаевской после смены и не обнаружили своей девятилетней дочери. Соседнюю комнату занимал Худайкулов, еще одну комнату снимала другая женщина-мигрантка с четырьмя детьми и взрослым племянником.
Родители обратились в полицию. К поискам пропавшего ребенка подключился и Худайкулов. В процессе, когда соседи предложили поискать девочку в районе озера Алебашево, подозреваемый отговаривал всех, говоря, что возможно пропавшая уехала к своей бабушке на Мыс. В дальнейшем Худайкулов предпринял еще множество попыток отвести от себя подозрения, к примеру, обвинив соседку по квартире и ее племянника в краже ребенка.
Тем не менее 11 августа подозреваемый был задержан и на допросе сознался, что ночью 7 августа с половины третьего до 3:40 проник в комнату соседей, надругался над спящим ребенком. После этого злодей скрутил наволочку, удушил ею жертву и в той же наволочке утащил к берегу озера Алебашево, где выбросил в кусты. 11 августа в ходе проверки показаний подозреваемый сам указал место сокрытия трупа.
Против Сардора Худайкулова было возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса: п. «б» ч.4 ст. 131 (изнасилование), п. «б» ч.4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера) и пп. «в, к» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера). По результатам рассмотрения дела суд назначил ему 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Родители погибшей девочки сразу после трагедии вернулись на родину в Узбекистан, где и похоронили свою дочь. В судебном разбирательстве они участия не принимали. Их интересы в суде представлял департамент социальной защиты населения Тюменской области.