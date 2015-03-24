На «Мисс Россия» отправились две девушки из Тюмени

В 2012 году блондинка с шикарными кудрявыми волосами Ксения Землянникова выиграла в конкурсе «Мисс Имидж», тогда ей было всего 15 лет. Там же ей достались титулы «Мисс Тюмень» и «Мисс зрительских симпатий». Рост Ксении — 178 см, параметры 84/60/90.
Как рассказала NashGorod.ru мама Ксении Землянниковой Татьяна Афонасьева, девушка сейчас оканчивает 5 гимназию, учится очень хорошо. Планирует поступать в ТюмГУ на «Лингвистику» (иностранные языки). Ксения очень творческая личность, пишет стихи на русском и английском, поет, выигрывала олимпиады по русскому и английскому языкам. В 2012 году одержала победу в программе обмена для школьников Flex, однако на год уехать в другую страну не смогла. По словам мамы, они большой компанией поедут поддерживать Ксению на финале в Москве.
Дарья Норкина — очень талантливая и разносторонняя девушка, учится в 28 школе.
В своем юном возрасте она уже может частично обеспечивать себя: Дарья фотографирует, делает своими руками аксессуары и находит клиентов через соцсети. Дарья с детства увлекается шитьем и хочет стать дизайнером одежды. Она принимала участие в конкурсе молодых дизайнеров «Русский силуэт».
«У меня много увлечений и занятий, но я считаю, что они все между собой связаны, — писала Дарья о себе на странице конкурса „Топ-100 самых красивых девушек Тюмени“ журнала tmn. Я занимаюсь большим теннисом и увлекаюсь различными направлениями дизайна. Теннисом занимаюсь больше 9 лет (раньше играла на профессиональном уровне, сейчас играю для удовольствия). Также занимаюсь созданием аксессуаров любой сложности и начинаю развиваться в направлении дизайна одежды. Активно готовлюсь к поступлению в университет (на профиль дизайна). Занимаюсь фотографией, работала в различных тюменских журналах и делаю репортажи для себя».
Дарья ведет мини-блог о конкурсе в своем Инстаграм @darianorkina, где она пишет: «Для меня честь представлять свою любимую Тюмень. Спасибо за такую возможность!».
«Мисс Россия» — это главный конкурс красоты в нашей стране. Только у него есть эксклюзивные права представления нашей страны на крупнейших международных конкурсах красоты «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная»