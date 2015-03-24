На «Мисс Россия» отправились две девушки из Тюмени

«У меня много увлечений и занятий, но я считаю, что они все между собой связаны, — писала Дарья о себе на странице конкурса „Топ-100 самых красивых девушек Тюмени“ журнала tmn. Я занимаюсь большим теннисом и увлекаюсь различными направлениями дизайна. Теннисом занимаюсь больше 9 лет (раньше играла на профессиональном уровне, сейчас играю для удовольствия). Также занимаюсь созданием аксессуаров любой сложности и начинаю развиваться в направлении дизайна одежды. Активно готовлюсь к поступлению в университет (на профиль дизайна). Занимаюсь фотографией, работала в различных тюменских журналах и делаю репортажи для себя».