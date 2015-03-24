ГУС: 85% пассажиропотока в регионе принадлежит автотранспорту

Согласно приведенным данным, на втором месте по пассажирским перевозкам в Тюменской области находится железная дорога. В труднодоступных районах Тобольского, Вагайского и Нижнетавдинского районов действуют девять воздушных маршрутов. За год по ним самолеты АН-2 и вертолеты Ми-8 совершили 319 рейсов. Еще в 20 населенных пунктов пассажиров доставляет водный транспорт. За навигацию 2014 года теплоходы класса «Заря» выполнили 38 таких рейсов, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
По программе субсидирования тарифов на перевозки в 2014 году было выделено 462 млн. рублей, автомобильным транспортом было перевезено 42 млн. льготников, железнодорожным — 500 тысяч, водным — 120 тысяч.
Также за 2014 год в общей сложности отремонтировано 413 км автодорог областной и муниципальной собственности и 171 километр федеральных дорог. В том числе 124 км дороги Тюмень — Тобольск- Ханты-Мансийск (из них 36 км участка Уват-Салым) и 47 км автодороги Тюмень-Омск. В текущем году запланирован ремонт 145 км федеральных трасс, проходящих по территории региона. Из них: 53 км — «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск», (на участке Уват-Салым 49 км), 74 км автомобильной дороги «Тюмень-Омск» и 18 км автотрассы «Тюмень-Курган».
Напомним, в 2015 году планируется завершить проектирование нескольких развязок в Тюмени: развязок по улицам Мельникайте-Червишевский тракт, Мельникайте-Федюнинского, Мельникайте-30 лет Победы, Мельникайте-Республики, Мельникайте-50 лет Октября, Мельникайте-Дружбы, а также моста через реку Тура по ул. Мельникайте и пробивки этой улицы от ул. Федюнинского до Червишевского тракта.
Также будет продолжено строительство нескольких крупных объектов транспортной инфраструктуры. К ним относятся: развязки по ул. Ставропольская, на ул. Запольная-Первомайская, мосты через р. Тура по ул. Челюскинцев и по ул. Дамбовская с транспортной развязкой. Оставшиеся восемь съездов будут выполнены на транспортной развязке по ул. Монтажников. Также будет проведена реконструкция улиц Московский тракт и 2-я Луговая.