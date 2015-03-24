ГУС: 85% пассажиропотока в регионе принадлежит автотранспорту

Также за 2014 год в общей сложности отремонтировано 413 км автодорог областной и муниципальной собственности и 171 километр федеральных дорог. В том числе 124 км дороги Тюмень — Тобольск- Ханты-Мансийск (из них 36 км участка Уват-Салым) и 47 км автодороги Тюмень-Омск. В текущем году запланирован ремонт 145 км федеральных трасс, проходящих по территории региона. Из них: 53 км — «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск», (на участке Уват-Салым 49 км), 74 км автомобильной дороги «Тюмень-Омск» и 18 км автотрассы «Тюмень-Курган».