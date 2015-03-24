Ефим Шифрин подарит тюменцам хорошее настроение

Ефим Шифрин — один из самых популярных отечественных юмористов. Он часто шутил, что безотлучно мелькает в телевизоре и лезет к зрителям чуть ли не из утюга. Но сейчас его творческая деятельность не ограничивается одними только юмористическими капустниками: актер играет в драматических спектаклях, гастролирует с сольными концертами. И от этого его успех не стал меньше, а, наоборот, только возрос.