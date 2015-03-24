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Ефим Шифрин подарит тюменцам хорошее настроение

24 марта 2015, 10:00
Ефим Шифрин — советский и российский актёр, юморист выступит в Тюмени 30 марта в доме культуры «Железнодорожник» с программой «Шифринизмы-New».
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Тюмень

Ефим Шифрин — человек многосторонний, удивительный и непростой. Те, кто знаком по преимуществу с Шифриным-комиком, могут удивиться, узнав, что он еще и серьезный драматический актер, и блогер, причем очень популярный, и, более того, писатель.

Шифрин, безусловно, шифруется по самым разным поводам. Знаете ли вы, например, что настоящее имя артиста не Ефим, а Нахим? Это, конечно, никакой не секрет, родители с детства называли его Ефимом, под этим именем он и стал выступать на советской еще эстраде.

Если не считать пары лет, отданных в Латвии филологии, Нахим Шифрин всегда был актером: учился на эстрадном отделении Государственного училища циркового и эстрадного искусства у Романа Виктюка, играл в Студенческом театре МГУ.

Однако в Тюмени он представит в эстрадном, а не театральном амплуа. На концерте вы увидите лучшие юмористические номера последних лет. Сам Шифрин говорит, что он старается привозить с собой самые легкие и веселые вещи, которые смешны и понятны всем, вне зависимости от страны проживания.

Сольные концерты Ефима Шифрина всегда проходят с аншлагом. На его концертах царит особая атмосфера: кажется, что смех и веселье не утихает ни на минуту.

Ефим Шифрин — один из самых популярных отечественных юмористов. Он часто шутил, что безотлучно мелькает в телевизоре и лезет к зрителям чуть ли не из утюга. Но сейчас его творческая деятельность не ограничивается одними только юмористическими капустниками: актер играет в драматических спектаклях, гастролирует с сольными концертами. И от этого его успех не стал меньше, а, наоборот, только возрос.

Подарите себе хорошее настроение, которое, несомненно, долго не будет вас покидать после концерта Ефима Шифрина! Телефон кассы: 52-39- 65. Цена билета: 800-1000р.

#Новости#Концерты#Юмор#Тюмень#Ирина#Культура
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