«Дивергент, глава 2: Инсургент». Антикино

Первая часть экранизации романа Вероники Рот «Избранная» вышла на экраны ровно год назад и снискала самые противоречивые отзывы кинокритиков. Тогда многие отмечали, что в основу фильма легло далеко не самое сильное литературное произведение, и такой неграмотный выбор может сгубить весь громкий кинопроект. Тем не менее доходы красочного «Дивергента» в три раза превысили бюджет фильма, и продолжение ленты не заставило себя долго ждать.
Важно сразу сообщить тем, кто собирается посмотреть вторую часть «Дивергента»: если вы не видели первую главу истории о сегрегации будущего, то вряд ли вам стоит идти в кинотеатр на вторую часть киноэпопеи. В отличие от многих других фильмов, которые легко воспринимаются «по отдельности», в этом случае у зрителя возникнет огромное количество вопросов, которые помешают пониманию происходящего на экране.
Кстати, особое удивление у многих зрителей может вызвать название второй части фильма — на протяжении всего фильма смысл слова «инсургент» нам так и не раскрывается.
В остальных случаях зрителям стоит приготовиться к тому, что продолжение ленты значительно уступает первой части фильма по накалу страстей и динамичности действий.
Если после финальных титров попробовать подробно пересказать увиденное на экране, то история получится неприлично короткой. Так уж получилось, что самые яркие и эффектные события были оставлены на последние 10–15 минут картины, а перед этим зрителю предлагалось увидеть долгое вступление из весьма скучных диалогов и постоянной беготни главных героев.
При этом совершенно нераскрытыми остается образы ключевых персонажей фильма. Не совсем понятно, зачем они совершают те, или иные действия, что они чувствуют и о чем думают.
Мы получаем два часа, сотканных из красивых пейзажей Чикаго будущего, нелепых и безудержно пафосных диалогов и других не менее скучных сцен. Зато красиво.
Конечно, нельзя не отметить красочность фильма: прекрасно нарисованные здания будущего, отличные спецэффекты, многие другие визуальные бонусы дорогого фильма формата 3D.
Возможно, многие зададутся вопросом «Зачем требовать от фильма подобного жанра чего-то большего, чем красочность?» и будут по-своему правы. Вот только вся рекламная компания первой и второй части этого фильма строилась на том, что мы увидим антиутопию, которая чуть ли не перечеркнет все то, что мы могли лицезреть ранее.
А других киношных антиутопий мы с вами знаем великое множество: от мира без эмоций, показанного в «Эквилибриуме» 2002 года, до планеты, где люди не стареют, которую мы могли увидеть в фильме «Время». В «Дивергенте» же, пожалуй, нет ничего действительно стоящего внимания: банальное деление на классы, которому мешают те, кто выделяется из общепринятых рамок.
Кстати, особое удивление у многих зрителей может вызвать название второй части фильма — на протяжении всего фильма смысл слова «инсургент» нам так и не раскрывается. Конечно, в эпоху доступности любой информации кино может и не носить просветительской функции, но все равно не очень понятно, зачем необходимо было называть фильм именно так.
В общем и целом мы получаем два часа, сотканных из красивых пейзажей Чикаго будущего, нелепых и безудержно пафосных диалогов и других не менее скучных сцен. Зато красиво.