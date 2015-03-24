«Дивергент, глава 2: Инсургент». Антикино

А других киношных антиутопий мы с вами знаем великое множество: от мира без эмоций, показанного в «Эквилибриуме» 2002 года, до планеты, где люди не стареют, которую мы могли увидеть в фильме «Время». В «Дивергенте» же, пожалуй, нет ничего действительно стоящего внимания: банальное деление на классы, которому мешают те, кто выделяется из общепринятых рамок.