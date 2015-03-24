Девять человек пострадали при опрокидывании автобуса

По словам водителя автобуса, он не в первый раз вез пассажиров по данному маршруту, перед поворотом сбросил скорость, но этого, видимо, оказалось недостаточно. По предварительным данным, автобус исправен, в соответствии с требованиями оборудован тахографом и ремнями безопасности для пассажиров. Обстоятельства происшествия устанавливаются.