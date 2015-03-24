Девять человек пострадали при опрокидывании автобуса

По предварительным данным, во время движения на повороте дороги произошел занос автобуса. Удержать на дороге тяжелую машину водитель не смог, автобус пробил металлическое ограждение, съехал в кювет и перевернулся.
В момент аварии в салоне автобуса находился 31 пассажир. Травмы получили 9 человек. Один из пострадавших, 50-летний мужчина, госпитализирован в больницу села Аромашево с травмой грудной клетки и переломами ребер, у остальных пострадавших ушибы, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
По словам водителя автобуса, он не в первый раз вез пассажиров по данному маршруту, перед поворотом сбросил скорость, но этого, видимо, оказалось недостаточно. По предварительным данным, автобус исправен, в соответствии с требованиями оборудован тахографом и ремнями безопасности для пассажиров. Обстоятельства происшествия устанавливаются.