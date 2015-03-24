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Девять человек пострадали при опрокидывании автобуса

24 марта 2015, 12:29
Серьезная авария произошла сегодня, 24 марта, около часа ночи на 48 км автодороги Аромашево — Вагай в Аромашевском районе. Автобус Volvo из города Омска, перевозивший пассажиров в Ханты-Мансийск, съехал с дороги и перевернулся.

По предварительным данным, во время движения на повороте дороги произошел занос автобуса. Удержать на дороге тяжелую машину водитель не смог, автобус пробил металлическое ограждение, съехал в кювет и перевернулся.

В момент аварии в салоне автобуса находился 31 пассажир. Травмы получили 9 человек. Один из пострадавших, 50-летний мужчина, госпитализирован в больницу села Аромашево с травмой грудной клетки и переломами ребер, у остальных пострадавших ушибы, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По словам водителя автобуса, он не в первый раз вез пассажиров по данному маршруту, перед поворотом сбросил скорость, но этого, видимо, оказалось недостаточно. По предварительным данным, автобус исправен, в соответствии с требованиями оборудован тахографом и ремнями безопасности для пассажиров. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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