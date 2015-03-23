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За прогулку по железнодорожным путям получил предупреждение

23 марта 2015, 15:44
Тюменец Владимир Николаев, больше известный как «лошара Вова», зашел в редакцию NashGorod.ru c постановлением об административном нарушении. Предупреждение выписали гражданину за пересечение железнодорожных путей под путепроводом на улице Пермякова, где обычно массово ходят люди.

«Я хожу там постоянно, как и многие. И вместо того, чтобы организовать там переход, сделать настил, по которому будет удобно переходить пути, там поставили полицейского», — удивляется Владимир.

18 марта он получил предупреждение с формулировкой «переходил жд-пути в неустановленном для этого месте вне пешеходного моста через жд-пути при его наличии», а в дальнейшем, видимо, будет штраф.

«Сообщаем, что в соответствии со статьей 11.1 ч.5 КоАП РФ переход по железнодорожным путям в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 100 рублей. На перегоне Тюмень-Войновка в районе улицы Пермякова переход по ж/д путям не предусмотрен, о чем свидетельствуют установленные знаки предупреждающие об опасности. Сотрудники транспортной полиции в целях профилактики и предупреждения проводят рейды по пресечению нарушений со стороны граждан и призывают неукоснительно соблюдать правила нахождения на объектах железнодорожного транспорта. Обустройство настила на данном участке не предусмотрено», — прокомментировали в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

#Новости#Пешеходный переход#Железные дороги#Транспортная полиция#Женя#Общество
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