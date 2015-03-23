За прогулку по железнодорожным путям получил предупреждение

«Сообщаем, что в соответствии со статьей 11.1 ч.5 КоАП РФ переход по железнодорожным путям в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 100 рублей. На перегоне Тюмень-Войновка в районе улицы Пермякова переход по ж/д путям не предусмотрен, о чем свидетельствуют установленные знаки предупреждающие об опасности. Сотрудники транспортной полиции в целях профилактики и предупреждения проводят рейды по пресечению нарушений со стороны граждан и призывают неукоснительно соблюдать правила нахождения на объектах железнодорожного транспорта. Обустройство настила на данном участке не предусмотрено», — прокомментировали в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.