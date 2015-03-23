Выдающийся пианист выйдет на сцену филармонии

Александр Гиндин окончил с отличием Московскую консерваторию, в 2001 г. — ассистентуру-стажировку. В годы учебы стал лауреатом Международного конкурса имени П.И. Чайковского и обладателем премии Международного конкурса пианистов имени королевы Елизаветы в Брюсселе (1999). С 1996 Александр Гиндин — солист Московской филармонии. Пианист имеет звание «Заслуженный артист России», а также титул «Музыкант года».
Гиндин много гастролирует в России и за рубежом. Пианист выступал с ведущими российскими и зарубежными оркестрами, записал около 20 CD, в том числе диски с произведениями П.И. Чайковского и М.И. Глинки для фортепиано в 4 руки и с сочинениями А.Н. Скрябина на лейбле NAXOS.
С 2003 года А. Гиндин преподает в Московской консерватории, регулярно проводит мастер-классы в Японии, США, Греции, Латвии, России.
В 2007 году Александр Гиндин победил на Международном конкурсе пианистов в Кливленде (США) и получил ангажемент на более чем 50 концертов в США. В 2010 году музыкант завоевал I премию на Первом международном конкурсе пианистов Санта-Катарина (Флорианополис, Бразилия) и был удостоен специального приза от концертного агентства Artematriz — гастрольного тура по Бразилии.
В программе:
П. Чайковский «Думка»
М. Глинка «Жаворонок» из цикла «Прощание с Петербургом» (транскрипция М. Балакирева)
А. Лядов «Баркарола»
А. Скрябин 12 прелюдий соч. 11
Н. Метнер «Четыре сказки» (из циклов соч. 31, 34, 14, 20)
С. Прокофьев «Петя и волк» (транскрипция для фортепиано Т. Николаевой)
С. Рахманинов 3 транскрипции
М. Мусоргский Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»
Н. Римский-Корсаков «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»
П. Чайковский «Колыбельная песня»
С. Рахманинов Соната № 2 си бемоль минор соч.36
Стоимость билетов: 500 — 1000 руб.
Служба информации и бронирования: 68-77-77.