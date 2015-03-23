nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Выдающийся пианист выйдет на сцену филармонии

23 марта 2015, 09:26
Заслуженный артист России, пианист Александр Гиндин сыграет 24 марта в Тюменской филармонии.
Сюжет
Тюмень

Александр Гиндин окончил с отличием Московскую консерваторию, в 2001 г. — ассистентуру-стажировку. В годы учебы стал лауреатом Международного конкурса имени П.И. Чайковского и обладателем премии Международного конкурса пианистов имени королевы Елизаветы в Брюсселе (1999). С 1996 Александр Гиндин — солист Московской филармонии. Пианист имеет звание «Заслуженный артист России», а также титул «Музыкант года».

Гиндин много гастролирует в России и за рубежом. Пианист выступал с ведущими российскими и зарубежными оркестрами, записал около 20 CD, в том числе диски с произведениями П.И. Чайковского и М.И. Глинки для фортепиано в 4 руки и с сочинениями А.Н. Скрябина на лейбле NAXOS.

С 2003 года А. Гиндин преподает в Московской консерватории, регулярно проводит мастер-классы в Японии, США, Греции, Латвии, России.

В 2007 году Александр Гиндин победил на Международном конкурсе пианистов в Кливленде (США) и получил ангажемент на более чем 50 концертов в США. В 2010 году музыкант завоевал I премию на Первом международном конкурсе пианистов Санта-Катарина (Флорианополис, Бразилия) и был удостоен специального приза от концертного агентства Artematriz — гастрольного тура по Бразилии.

В программе:

П. Чайковский «Думка»

М. Глинка «Жаворонок» из цикла «Прощание с Петербургом» (транскрипция М. Балакирева)

А. Лядов «Баркарола»

А. Скрябин 12 прелюдий соч. 11

Н. Метнер «Четыре сказки» (из циклов соч. 31, 34, 14, 20)

С. Прокофьев «Петя и волк» (транскрипция для фортепиано Т. Николаевой)

С. Рахманинов 3 транскрипции

М. Мусоргский Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»

Н. Римский-Корсаков «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»

П. Чайковский «Колыбельная песня»

С. Рахманинов Соната № 2 си бемоль минор соч.36

Стоимость билетов: 500 — 1000 руб.

Служба информации и бронирования: 68-77-77.

#Новости#Музыка#Концерты#Тюмень#Ирина#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25