Выдающийся пианист выйдет на сцену филармонии

Гиндин много гастролирует в России и за рубежом. Пианист выступал с ведущими российскими и зарубежными оркестрами, записал около 20 CD, в том числе диски с произведениями П.И. Чайковского и М.И. Глинки для фортепиано в 4 руки и с сочинениями А.Н. Скрябина на лейбле NAXOS.