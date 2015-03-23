Вопрос с расчетами за тепло должна решить управляющая компания

Напомним, в доме № 47 с расчетами за отопление возникла неразбериха. Жильцы дома обратились к помощнику депутата Вячеслава Тетекина Константину Шевченко за поддержкой и помощью. Портал NashGorod.ru направил запрос в в адрес «Тепло Тюмени» — филиал ПАО «СУЭНКО», 19 марта 2015 года, и 23 марта получил ответ:
«Хотелось бы отметить тот факт, что письменные обращения ни от депутата Тетекина В., ни от помощника депутата Шевченко К., ни от жителей данного дома, в адрес „Тепло Тюмени“ — филиал ПАО „СУЭНКО“ не поступали, с связи с чем, информация о том, что Филиал не дает внятного ответа по данной ситуации, не верна.
Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу ул. Одесская, д. 47 находится в управлении ООО УК „Жилсервисуют“.
Объект теплопотребления по адресу ул. Одесская, д. 47 оснащен общедомовым прибором учета тепловой энергии. Актом допуска узел учета допущен в коммерческую эксплуатацию.
В жилом доме имеются нежилые помещения, собственники которых имеют прямые договорные отношения с „Тепло Тюмени“ — филиал ПАО „СУЭНКО“. Общая площадь нежилых помещений, участвующих в объеме потребления тепловой энергии составляет 372,8 м2. Для внесения изменений в платежную квитанцию сведений о площади жилых и нежилых помещений, ООО УК „Жилсервисуют“ необходимо обратиться в ОАО „ТРИЦ“.
Для определения объема ГВС и отопления по общедомовому прибору для нежилых/жилых помещений используется следующий алгоритм. Определяется доля объема ГВС по нежилым/жилым помещениям (индивидуальные приборы учета + расчетное количество + нормативное потребление по количеству зарегистрированных граждан). Затем из общего объема потребленной тепловой энергии по общедомовому прибору учета вычитается суммарный объем тепловой энергии на нужды ГВС. Остаток распределяется на отопление по жилым/нежилым помещениям пропорционально занимаемой площади.
Далее, при формировании итогового количества для многоквартирного дома, жилых и нежилых помещений, производятся следующие расчетные действия: из объема общедомового прибора учета вычитается суммарное количество тепловой энергии, рассчитанное на нежилые помещения (ГВС+отопление), оставшееся количество приходится на жилую часть МКД, которое отражается в платежной квитанции собственников.
Таким образом, по вопросам качества и объема поставляемых ресурсов, жителям стоит обратиться в ООО УК „Жилсервисуют“, обслуживающую указанный дом, контактные данные: информационный сайт — http://zhsu72.ru/, адрес — г. Тюмень, ул. Севастопольская, 2, корп.2, телефон/факс — 790–450/ 48-55-46».