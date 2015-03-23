Вопрос с расчетами за тепло должна решить управляющая компания

«Хотелось бы отметить тот факт, что письменные обращения ни от депутата Тетекина В., ни от помощника депутата Шевченко К., ни от жителей данного дома, в адрес „Тепло Тюмени“ — филиал ПАО „СУЭНКО“ не поступали, с связи с чем, информация о том, что Филиал не дает внятного ответа по данной ситуации, не верна.