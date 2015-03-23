Внедорожник насмерть сбил женщину под Тюменью

Еще одна трагедия произошла в субботу в третьем часу ночи в деревне Казарово под Тюменью в ограждение на встречной полосе въехал автомобиль Lada 15-й модели. Машиной управлял 32-летний тюменец, он скончался до приезда скорой помощи. Стаж за рулем у водителя три года, грубых нарушений ПДД за ним не числится. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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В семь часов утра в субботу в деревне Нижние Тарманы Нижнетавдинского района съехал с дороги, опрокинулся и въехал в жилой дом автомобиль Renault Logan. За рулем машины находился 20-летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения. В результате происшествия водитель получил перелом позвоночника. Ушиб позвоночника у 23-летнего пассажира, находившегося с ним в автомобиле.
Тем же утром на улице Менделеева у ТЦ «Кристалл» столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Toyota Cresta. Причиной аварии послужило нарушение очередности проезда, допущенное, по предварительным данным, водителем Volkswagen при выполнении левого поворота. В результате происшествия травмы грудной клетки и позвоночника получили 24-летняя пассажирка Toyota и 49-летняя пассажирка Volkswagen.
8-летнюю школьницу сбил автомобиль Toyota Land Cruiser Prado около часа дня в субботу на улице Монтажников, сообщает Госавтоинспекция области. ДТП произошло вне пешеходного перехода. У девочки черепно-мозговая травма. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Два автомобиля Mitsubishi Lancer столкнулись днем на улице Трактовой. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей выехал на полосу встречного движения, чем спровоцировал аварию. Пострадали три человека: черепно-мозговая травма и перелом коленного сустава у 26-летнего водителя, ушибы и ссадины у 50-летнего водителя второго автомобиля, травмы грудной клетки и глаза у 14-летнего пассажира.
В ночь с субботы на воскресенье на 94 км трассы Тюмень — Омск в окрестностях Заводоуковска автомобиль Toyota Mark II сбил пешехода. По предварительным данным, 54-летний мужчина шел по проезжей части дороги. В результате ДТП он получил травму головы и перелом голени.
Ранним воскресным утром в Тюмени на проезде Геологоразведчиков въехал в металлический забор автомобиль Lada 12-й модели. За рулем автомобиля находился нетрезвый 24-летний молодой человек, не имеющий водительских прав. В результате аварии он получил травму голени.
Всего за минувшие выходные в 12 дорожных авариях, произошедших в Тюменской области, пострадали 15 человек, 2 человека погибли.