Внедорожник насмерть сбил женщину под Тюменью

Еще одна трагедия произошла в субботу в третьем часу ночи в деревне Казарово под Тюменью в ограждение на встречной полосе въехал автомобиль Lada 15-й модели. Машиной управлял 32-летний тюменец, он скончался до приезда скорой помощи. Стаж за рулем у водителя три года, грубых нарушений ПДД за ним не числится. Обстоятельства произошедшего выясняются.