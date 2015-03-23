В 2015 году ЕГЭ сдадут более 8 тысяч тюменцев

Для проведения экзамена будет создано 65 пунктов. По сравнению с прошлым годом возрастет и число аудиторий, обеспеченных онлайн-трансляцией. Если в 2014 году процент охвата составлял 30%, то в этом году- уже 80%.
На сегодняшний момент в плановом режиме проводится подготовка учителей и общественных наблюдателей, число которых в этом году также увеличится и составит более 1500 человек. Также активно ведется апробация новых моделей проведения ЕГЭ.
Напомним, что в этом году выпускники впервые сдадут устную часть по иностранным языкам, в новом формате пройдет экзамен по математике, который предусматривает базовую и профильную части.
В 2015 году на портале органов государственной власти Тюменской области в разделе «Образование» действует региональный медиапроект «ЕГЭ — капсула успеха». Здесь собраны советы родителям и школьникам, документы, регламентирующие проведение ЕГЭ в 2015 году, есть интернет-тренажеры с заданиями для выпускников.
В конце прошлого года в Тюменской области состоялись пробные экзамены по математике и русскому языку, на которые явились 87 и 95 процентов выпускников соответственно. Более 95% ребят справились с предложенными заданиями. В феврале прошел тестовый экзамен по иностранному языку.
По словам Натальи Шевчик, регион готов к проведению ЕГЭ, работа по его организации ведется в плановом режиме, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
Фото: http://fedpress.ru