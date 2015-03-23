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В 2015 году ЕГЭ сдадут более 8 тысяч тюменцев

23 марта 2015, 17:01
Владимир Якушев провел 23 марта совещание, на котором обсуждались организация и ход подготовки к Единому государственному экзамену в 2015 году. Как рассказала первый заместитель губернатора Наталья Шевчик, в текущем году общая численность участников ЕГЭ составит 8012 человек.
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Тюмень

Для проведения экзамена будет создано 65 пунктов. По сравнению с прошлым годом возрастет и число аудиторий, обеспеченных онлайн-трансляцией. Если в 2014 году процент охвата составлял 30%, то в этом году- уже 80%.

На сегодняшний момент в плановом режиме проводится подготовка учителей и общественных наблюдателей, число которых в этом году также увеличится и составит более 1500 человек. Также активно ведется апробация новых моделей проведения ЕГЭ.

Напомним, что в этом году выпускники впервые сдадут устную часть по иностранным языкам, в новом формате пройдет экзамен по математике, который предусматривает базовую и профильную части.

В 2015 году на портале органов государственной власти Тюменской области в разделе «Образование» действует региональный медиапроект «ЕГЭ — капсула успеха». Здесь собраны советы родителям и школьникам, документы, регламентирующие проведение ЕГЭ в 2015 году, есть интернет-тренажеры с заданиями для выпускников.

В конце прошлого года в Тюменской области состоялись пробные экзамены по математике и русскому языку, на которые явились 87 и 95 процентов выпускников соответственно. Более 95% ребят справились с предложенными заданиями. В феврале прошел тестовый экзамен по иностранному языку.

По словам Натальи Шевчик, регион готов к проведению ЕГЭ, работа по его организации ведется в плановом режиме, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Фото: http://fedpress.ru

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