Тюменские студенты получили деньги от Владимира Потанина

Тюменские студенты также в числе лучших.
Напомним, этот стипендиальный конкурс последние годы проводится для учащихся магистратур ведущих вузов России. В этом году интерес к нему проявили более 5 тысяч человек, однако к участию в первом туре была допущена только 2481 заявка. Оценив академический потенциал кандидатов, их мотивацию, лидерские качества и нестандартность мышления, эксперты допустили к очным испытаниям 1853 человека.
Полуфинал проходил в форме деловых игр. Каждая выявляла одно или несколько качеств, важных для победителя: лидерские способности, коммуникативные навыки, аналитическое мышление, креативность, адаптивность, системность мышления. Впервые в этом году в списке задач было испытание, связанное с социальным проектированием: участникам нужно было собрать команду и представить социальный проект, решающий ту или иную актуальную проблему.
По итогам двух туров были определены 300 победителей, 5 из которых являются магистрантами Тюменского госуниверситета. Это Дарья Олейник (ИФиЖ), Маргарита Обращенко (ИНЗЕМ), Роман Рзаев, Александр Кувшинов и Вадим Халин (ИГиП).
«Потанинская стипендия для меня — это больше, чем стипендия. Это своеобразный знак качества и принадлежности к лучшим представителям российского студенчества. И я очень рад, что в очередной раз подтвердил это, — делится четырёхкратный обладатель Потанинской стипендии Роман Рзаев. — Помимо материальной составляющей победа в стипендиальном конкурсе фонда Потанина дает уникальную возможность принять участие в Летней школе фонда, реализовать проект, познакомиться с интересными людьми. Однажды мне даже выпала честь сыграть в бизнес-игру с самим Владимиром Потаниным».
Роман отмечает, что от года к году конкурсные отборы стипендиатов стали более «взрослыми» и ориентированными на ответственное лидерство, и программа в целом приобрела интеллектуальный оттенок.
Победители Потанинского конкурса будут получать стипендию в размере 15 тысяч рублей, начиная со второго семестра 2014/2015 учебного года и до окончания магистратуры. Кроме того, потанинские стипендиаты получают возможность принять участие в Летней школе фонда, в ходе которой они смогут представить социально-значимый проект и выиграть грант на его реализацию, сообщают в управлении информационной политики ТюмГУ.
Фото: http://science.spb.ru