Тюменские студенты получили деньги от Владимира Потанина

«Потанинская стипендия для меня — это больше, чем стипендия. Это своеобразный знак качества и принадлежности к лучшим представителям российского студенчества. И я очень рад, что в очередной раз подтвердил это, — делится четырёхкратный обладатель Потанинской стипендии Роман Рзаев. — Помимо материальной составляющей победа в стипендиальном конкурсе фонда Потанина дает уникальную возможность принять участие в Летней школе фонда, реализовать проект, познакомиться с интересными людьми. Однажды мне даже выпала честь сыграть в бизнес-игру с самим Владимиром Потаниным».