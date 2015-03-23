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Шестеро тюменцев написали жалобу на УК «Запад»

23 марта 2015, 16:47
На встречу с прокурором Калининского округа г. Тюмени Денисом Губскии 20 марта пришли 11 человек, 6 из них написали коллективную жалобу. Она касалась управляющей компании «Запад».

Пришедшие на встречу жильцы дома 121а по улице Садовой рассказали, что на собрании было принято решении о смене «Запада» на другую компанию, но «Запад» документацию в новую управляющую компанию не передает и сам мер к ремонту крыши дома, входных групп не принимает. Прокурор округа принял коллективное обращение и организовал по нему проверку.

Впервые прием прокурора округа был организован в ООО Управляющая компания «Бохара». Были и вопросы по этой организации, но они были решены на месте. Например, жительница дома № 83 по улице Демьяна Бедного пожаловалась, что компания якобы не соблюдает стандарты раскрытия информации о своей работе. Заявительнице в сети интернет был найден сайт www.reformagkh.ru (реформажкх.ру), где она воочию могла получить необходимую информацию.

Встречи с прокурорами прошли во всех округах, сообщает ведомство.

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