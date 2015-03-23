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Личности подозреваемых помогли установить пользователи интернета

23 марта 2015, 12:47
Тюменской полиции пользователи интернета помогли установить личности подозреваемых в грабеже.
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Полиция

14 января около 16 часов неустановленные лица, находясь в районе Школы № 22 города Тюмени, с применением насилия не опасного для жизни открыто похитили мобильный телефон у 11-летнего тюменца. Полиция возбудила дело и разместила в различных СМИ фотографии с камер наблюдения для установления личности. Несмотря на несколько негативные отзывы на портале NashGorod.ru, именно эта мера помогла установить личности грабителей.

«В течение дня, после размещения информации о розыске двух подозреваемых, ограбивших 11-летнего мальчика 14 января текущего года, в уголовный розыск отдела полиции № 8 поступило сообщение от неравнодушного гражданина. Мужчина сообщил данные и номер школы, в которой учатся предполагаемые злоумышленники, — сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени, — В течение дня поступало еще несколько сообщений. В дежурные сутки оперативные сотрудники задержали двух учеников одной из школ города Тюмени, 1999 года рождения. Молодые люди сознались в содеянном, похищенный телефон изъят и в дальнейшем будет возвращен законному владельцу».

Сотрудники уголовного розыска благодарят тюменцев за неравнодушие и оперативную помощь. В настоящее время предполагается, что возможно эти ребята совершали еще аналогичные противозаконные деяния.

Если вы обладаете какой-либо информацией, просим обратиться по телефонам: отдел уголовного розыска ОП№ 8 — 8-922-045-03-06; 8-922-044-08-77; 794–194.

#Новости#Полиция#УМВД России по г. Тюмени#Личности#Женя#Происшествия
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