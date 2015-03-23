Личности подозреваемых помогли установить пользователи интернета

«В течение дня, после размещения информации о розыске двух подозреваемых, ограбивших 11-летнего мальчика 14 января текущего года, в уголовный розыск отдела полиции № 8 поступило сообщение от неравнодушного гражданина. Мужчина сообщил данные и номер школы, в которой учатся предполагаемые злоумышленники, — сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени, — В течение дня поступало еще несколько сообщений. В дежурные сутки оперативные сотрудники задержали двух учеников одной из школ города Тюмени, 1999 года рождения. Молодые люди сознались в содеянном, похищенный телефон изъят и в дальнейшем будет возвращен законному владельцу».