Личности подозреваемых помогли установить пользователи интернета

14 января около 16 часов неустановленные лица, находясь в районе Школы № 22 города Тюмени, с применением насилия не опасного для жизни открыто похитили мобильный телефон у 11-летнего тюменца. Полиция возбудила дело и разместила в различных СМИ фотографии с камер наблюдения для установления личности. Несмотря на несколько негативные отзывы на портале NashGorod.ru, именно эта мера помогла установить личности грабителей.
«В течение дня, после размещения информации о розыске двух подозреваемых, ограбивших 11-летнего мальчика 14 января текущего года, в уголовный розыск отдела полиции № 8 поступило сообщение от неравнодушного гражданина. Мужчина сообщил данные и номер школы, в которой учатся предполагаемые злоумышленники, — сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени, — В течение дня поступало еще несколько сообщений. В дежурные сутки оперативные сотрудники задержали двух учеников одной из школ города Тюмени, 1999 года рождения. Молодые люди сознались в содеянном, похищенный телефон изъят и в дальнейшем будет возвращен законному владельцу».
Сотрудники уголовного розыска благодарят тюменцев за неравнодушие и оперативную помощь. В настоящее время предполагается, что возможно эти ребята совершали еще аналогичные противозаконные деяния.
Если вы обладаете какой-либо информацией, просим обратиться по телефонам: отдел уголовного розыска ОП№ 8 — 8-922-045-03-06; 8-922-044-08-77; 794–194.