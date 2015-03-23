ГИБДД предупреждает водителей о сложных погодных условиях

В условиях обильного снегопада резко ухудшилась видимость на загородных дорогах. На ночное время ожидается понижение температуры воздуха, что может привести к гололедным явлениям, сообщает областное Управление ГИБД.
Многие тюменские автомобилисты уже поспешили «переобуться». ГИБДД рекомендует в таких случаях воздержаться от поездок без необходимости, обязательно соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию.
Как показывает практика, при сложных метеорологических условиях возрастает количество происшествий с участием пешеходов. Поэтому водителям необходимо быть предельно внимательными при проезде зон расположения пешеходных переходов. Пешеходам, в свою очередь, не выходить на проезжую часть перед близко движущимся транспортом.