ГИБДД предупреждает водителей о сложных погодных условиях

Как показывает практика, при сложных метеорологических условиях возрастает количество происшествий с участием пешеходов. Поэтому водителям необходимо быть предельно внимательными при проезде зон расположения пешеходных переходов. Пешеходам, в свою очередь, не выходить на проезжую часть перед близко движущимся транспортом.