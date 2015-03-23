nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

ГИБДД предупреждает водителей о сложных погодных условиях

23 марта 2015, 18:17
В связи с обильным снегопадом тюменская ГИБДД призывает автомобилистов соблюдать осторожность при движении.

В условиях обильного снегопада резко ухудшилась видимость на загородных дорогах. На ночное время ожидается понижение температуры воздуха, что может привести к гололедным явлениям, сообщает областное Управление ГИБД.

Многие тюменские автомобилисты уже поспешили «переобуться». ГИБДД рекомендует в таких случаях воздержаться от поездок без необходимости, обязательно соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию.

Как показывает практика, при сложных метеорологических условиях возрастает количество происшествий с участием пешеходов. Поэтому водителям необходимо быть предельно внимательными при проезде зон расположения пешеходных переходов. Пешеходам, в свою очередь, не выходить на проезжую часть перед близко движущимся транспортом.

#Новости#Автомобили#Снегопад#Транспорт#Маша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25